News

Digitale Vignette 2024 ab morgen erhältlich

Die digitale Vignette für 2024 ist ab morgen in allen 90 ARBÖ-Prüfzentren erhältlich, was vor allem für Kurzentschlossene von Vorteil sein kann. Noch nie dagewesen: die ausschließlich digital erhältliche 1-Tages-Vignette.

Advertisement

Mit der digitalen Vignette erspart man sich nicht nur die lästige Kleberei: Sie ist zudem an das Kennzeichen gebunden und somit für Wechselkennzeichennutzer von Vorteil. Ab sofort gibt es diese Variante für 2024 unter anderem in allen 90 ARBÖ-Prüfzentren, und wenn man ebendort zugreift, entfällt die sonst übliche 18-tägige Wartefrist. Auch sehr angenehm: Die Gebührenerhöhung wurde heuer ausgesetzt, damit kosten die Vignetten im heurigen Jahr so viel wie 2023.

Erstmals eintägig

Ganz neu dafür: die heuer erstmals erhältliche 1-Tages-Vignette. Diese ist nur in digitaler Form erhältlich und gilt für einen Kalendertag von 0 bis 24 Uhr. Alle Vignetten 2024 sind ab 1. Dezember 2023 gültig. Die Bestellbestätigung, auf welcher das Kennzeichen angeführt ist, muss bis zum Ende des Verwendungszeitraumes aufbewahrt werden, eine Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings nicht.

Die Tarife für 2024 im Überblick

Neue Tarife 2024 für Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

1-Tages-Vignette: 8,60 Euro

10-Tages-Vignette: 11,50 Euro

2-Monats-Vignette: 28,90 Euro

Jahresvignette: 96,40 Euro

Neue Tarife 2024 für Motorräder (einspurige Kfz):

1-Tages-Vignette: 3,40 Euro

10-Tages-Vignette: 4,60 Euro

2-Monats-Vignette: 11,50 Euro

Jahresvignette: 38,50 Euro

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne eine gültige Vignette erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2023 und sie läuft am 31. Jänner 2025 ab. Die Vignette für das Jahr 2023 behält noch bis 31. Jänner 2024 ihre Gültigkeit.