Euro 7: Einigung erzielt

Foto von serjan midili auf Unsplash

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten konnten sich auf die ersten Eckdaten der kommenden Euro-7-Abgasnorm einigen. Wie schon angekündigt, werden künftig auch Reifen- und Bremsenabrieb reglementiert werden.

Die Verhandlungen über die Grenzwerte für die nahende Euro-7-Abgasnorm ziehen sich schon über Monate hin. Und während es bei den CO2- und NOx-Werten wohl zu Abschwächungen kommen wird, konnte sich das EU-Parlament und Unterhändler der Mitgliedsstaaten nun auf weiterführende Limitierungen einigen.

Wie die FLOTTE schon mehrmals berichtete, wird es künftig auch Grenzwerte für Reifen- und Bremsenabrieb geben. Hier geht es vor allem um gesundheitsschädliche Elemente wie zum Beispiel Feinstaub. Das eigentliche Novum an diesen Auflagen ist, dass damit erstmals nicht nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zum Handkuss kommen, sondern auch alle mit alternativen Antrieben, also auch jene mit H2-Brennstoffzellen- und Elektroantrieb. Vor allem letztere könnten hier vor besonderen Herausforderungen stehen, da E-Fahrzeuge aufgrund der hohen Gewichte zwangsläufig einen erhöhten Reifen- und Bremsabrieb aufweisen.

Diese Regelung für den Brems- und Reifenabrieb gilt für Pkw, Nutzfahrzeuge und Busse und wird aller Voraussicht nach etappenweise eingeführt werden, sprich: Von Norm zu Norm wird die Menge an auszustoßenden Mengen weiter reduziert. Lösungsansätze gibt es bereits. Neue Inhaltsstoffe in Bremsbelägen sind bereits in der Serienreife. Auch über Absauganlagen wird eifrig diskutiert. Hier befindet man sich aber noch im Prototypenstadium. Und wie es derzeit aussieht, sind diese weiterführenden Maßnahmen für die EU 7-Klassifizierung noch nicht notwendig.