Spritpreise: deutlicher Anstieg zu verzeichnen

Foto von Krzysztof Hepner auf Unsplash

Nach einem spürbaren Abwärtstrend im Frühjahr gehen die Tarife an den Zapfsäulen nun wieder nach oben. Ein Phänomen, das in ganz Europa spürbar ist.

Die Preise für Benzin und Diesel sind im Juli wieder deutlich angestiegen. Laut ÖAMTC hat sich der Liter Super vom Anfang des Monats bis zum Ende um neun Cent auf 1,64 Euro verteuert. Der Anstieg bei Diesel fällt mit zehn Cent sogar noch höher aus: Ende Juli zahlte man 1,60 Euro pro Liter. Wenn man jetzt die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis vergleicht, zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Interessant in dem Zusammenhang: Preisanstiege an den Tankstellen gab es nicht nur in Österreich, sondern in praktisch allen europäischen Ländern. Das steht aber nicht kausal mit der Urlaubssaison in Verbindung, da in beliebten Urlaubsländern die Preissteigerungen deutlich geringer ausgefallen sind.