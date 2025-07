Schon gefahren: Peugeot E-3008 & E-5008 Dual Motor

Dual Motor nennen die Franzosen die beiden Versionen, die bald die ohnehin schon große Palette bei den Modellen E-3008 und E-5008 ergänzen. Beide Fahrzeuge sind wichtige Ertragsbringer für den Hersteller, den Importeur und die Retailer, wie die früheren Händler nach der Umstellung auf das New-Retailer-Modell seit fast zwei Jahren heißen. Die anfängliche Skepsis hat sich im Netz mittlerweile großteils gelegt; auch die Belieferung funktioniert nach Startschwierigkeiten nun wieder viel besser, hört man aus dem Netz.



Allrad soll neue Kunden bringen

Das wirkt sich auch in den Neuzulassungen aus: Mit 2.529 Stück und einem Plus von 31,65 Prozent nach vier Monaten liegt Peugeot deutlich über dem Branchenschnitt von plus 7,41 Prozent. Geht es nach dem Importeur, soll das auch so bleiben: Immerhin stehen mit den Allradversionen des E-3008 und des E-5008 zwei wichtige Derivate kurz vor der Einführung. Was ist neu? Wie anfangs erwähnt, gibt es beim E-3008 und beim E-5008 – neben der ohnehin von der Vorderachse bekannten Maschine mit 213 kW – einen zweiten Elektromotor, der seine 112 kW automatisch auf die Hinterräder verlegt, wenn dies notwendig ist. Wer in der Einstellung „Sport“ fährt, kommt natürlich öfter in den Genuss dieser Kraftentfaltung als jemand, der „Eco“ wählt. Wir haben dies mit dem E-3008 in einer durchaus flotten Runde durch den Schwarzwald ausprobiert und sind mit 18,4 kWh ausgekommen.



Preise? Bitte warten!

Nach Österreich kommen sowohl der E-3008 als auch der siebensitzige E-5008 mit Allradantrieb im Sommer, an den Preisen wird noch gefeilt. Da der Allradantrieb in einem Alpenland wie Österreich eine große Rolle spielt, erwartet man beim Importeur ein zusätzliches Volumen: „Kunden, die wir bisher noch nicht hatten oder die auf den Allrad gewartet haben.“

Übrigens: Ohne Allrad sind beide Fahrzeuge seit rund einem Dreivierteljahr auf dem Markt und belegen (inklusive Verbrenner) heuer im Peugeot-internen Ranking nach drei Monaten die Plätze drei (3008: 286 Stück) und fünf (5008: 198 Stück). Nun sollen es deutlich mehr werden.