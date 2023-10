News

Spritpreise: Diesel weiterhin teurer als Super

Foto von Dawn McDonald auf Unsplash

Der Trend der letzten Monate setzte sich auch im September fort. Allerdings machten sich die Preisansitege vor allem beim Diesel bemerkbar.

Zumindest bei Benzin gibt es keine weiteren schlechten Nachrichten: Ein Liter Super kostete im September um die 1,70 Euro. Im Gegesatz dazu stiegen die Kosten für Diesel deutlich an. Kostete ein Liter Diesel Anfang September im Schnitt noch zwei Cent mehr als Super, so betrug der Unterschied zum Monatsende bereits zehn Cent. Grund hierfür: die angespannte Angebotssituation. Gerade bei Diesel sind Österreich und die EU auf Importe angewiesen. Bei steigender Diesel-Nachfrage sind jedoch seit Beginn des Ukraine-Krieges jene Mengen, die bislang aus Russland kamen, entfallen. Zusätzlich dazu soll es Kapazitätsengpässe und technische Probleme in mehreren deutschen Raffinerien geben, was den Einkaufspreis noch zusätzlich deutlich erhöht haben soll.

Alles in allem zahlte man im Durchschnitt im September für den Liter Super etwa 1,70 Euro und für Diesel um die 1,766 Euro. Vergleicht man die aktuellen Preise mit jenen des Vorjahres, so kostet Super geringfügig mehr als im September 2022. Diesel hingegen – und das ist das eigentlich interessante – ist nach wie vor merklich billiger. Vor einem Jahr zahlte man im Schnitt nämlich noch mehr als 1,90 Euro. Wirft man einen Blick auf die Besteuerung, so entfallen 44 Prozent des Dieselpreises und 49 Prozent bei Super auf Steuern sowie die CO2-Bepreisung. Während die Einnahmen aus CO2-Bepreisung und Mineralölsteuer nicht mit den Spritpreisen steigen – weil es sich dabei um Fixbeträge je Liter handelt – wachsen die Umsatzsteuereinnahmen des Staates. So zahlte man im September je Liter Diesel rund fünf Cent mehr an Umsatzsteuer als noch im Mai – dem bislang günstigsten "Tankmonat" für Diesel in diesem Jahr.