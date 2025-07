Seit 19997 werden im Rahmen des europäischen Crashtest-Programms (Euro NCAP) aktuelle Modelle unter immer gleichen Bedingungen an die Wand geworfen. „Die Bandbreite der durchgeführten Tests wurde im Laufe der Jahre immer größer, die Anforderungen, die die Sicherheitssysteme zu erfüllen haben, sind deutlich angestiegen. Das Ziel: Die jeweils nächste Fahrzeuggeneration noch sicherer als die vorhergehende zu machen", sagt ÖAMTC-Techniker Thomas Hava.

Dieses Mal erreichten nicht alle Testkandidaten fünf Sterne: Chery Tiggo 7 (dessen Ergebnisse auch für den Tiggo 8 gelten), Hyundai Inster sowie Ford Tourneo Courier mussten sich mit vier Sternen begnügen:

* Tiggo 7/Tiggo 8: Beim mittelgroßen SUV von Chery Auto offenbarte sich ein Problem mit den "Vorhang"-Airbags, die einen Aufprall gegen die Seitenfenster verhindern sollen. "Einer dieser Airbags wurde nicht korrekt ausgelöst – hier besteht vor allem für Kinder auf dem Rücksitz erhöhte Verletzungsgefahr", sagt Hava. Eine Überarbeitung durch den Hersteller brachte keine Verbesserung, sodass eine Abwertung von fünf auf vier Sterne erfolgte.

* Hyundai Inster: Am kleinen Elektro-Modell von Hyundai wurde während der Tests ein Problem mit der Fahrertür festgestellt. Hava: „Im Seitenaufpralltest war die Fahrertür nach dem Test entriegelt – sie könnte sich also nach einem Crash möglicherweise öffnen und damit die Sicherheit der Personen im Auto gefährden."

* Ford Tourneo Courier: Dieses Modell wurde ursprünglich bereits 2024 getestet – damals mit mittelmäßigen drei Sternen. Der Hersteller hat in der Folge das Rückhaltesystem für die hinteren Passagiere so weit verbessert, dass diesmal vier Sterne vergeben werden konnten.

Sichere Fahrzeuge schützen auch andere Verkehrsteilnehmer

Die Höchstwertung von fünf Sternen erreichten Polestar 4, Lynk & Co 02, Omoda 9, Zeekr 7X und MG P9 EV. Hava: „Diese Modelle schnitten in den Tests gut ab – beim Schutz für erwachsene Kfz-Insass:innen beeindruckte speziell der Polestar 4." In Hinblick auf Sicherheitssysteme, die der Unfallvermeidung dienen, bietet der Lynk & Co 02 die umfassendste Ausstattung und konnte sich – zum Teil sehr deutlich – vor dem Rest des Feldes platzieren. „Weniger Unfälle und Verletzte auf den Straßen – das ist und bleibt ein zentrales Anliegen für den ÖAMTC und seine Partnerorganisationen. Dabei gehen die Vorteile eines guten Ergebnisses in den Crashtests weit über den Schutz der Kfz-Insassen hinaus: Sicherere Fahrzeuge helfen auch, andere Verkehrsteilnehmer:innen zu schützen", so Hava abschließend.