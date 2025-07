Man darf die Kosten für Reifen nicht unterschätzen. Ganz zu schweigen von den Ausfallzeiten, wenn ein Wechsel von Sommer- auf Winterpneus ansteht. Ganzjahresreifen als Alternative erfreuen sich aus kostentechnischer Sicht als verständlicherweise immer größerer Beliebtheit, da ja – wie viele argumentieren – in vielen Gebieten Österreichs ohnehin kein echter Winter mehr herrsche. Doch wie gut sind diese Exemplare wirklich, wenn es einmal ernst wird? Genau deswegen hat der ÖAMTC mit seinen Partnerclubs 16 aktuelle Modelle der Dimension 225/45 R17 getestet – mit ambivalenten Ergebnissen. "Im Vorjahr haben wir erstmals die Note "gut" an einen Ganzjahresreifen vergeben können, dieses Jahr gleich viermal. Allerdings hat sich im Vergleich zu vergangenem Jahr auch die Anzahl der mit "nicht genügend" bewerteten Reifen von zwei auf vier verdoppelt", sagt ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl.

So schnitten mit dem Gesamturteil "gut" die Modelle Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF3 und der Bridgestone Turanza All Season 6 ab. Auf der anderen Seite fielen der CST Medallion All Season ACP1, der APlus AS909, der Arivo Carlorful A/S sowie der Petlas Multi Action PT565 mit einem „Nicht genügend“ durch.

Deutliche Unterschiede

Am deutlichsten waren die Unterschiede im Bereich der Fahrsicherheit, wie etwa beim Bremsweg auf trockener Fahrbahn bei Tempo 100. Der Pirelli erzielte hier mit 38 Meter das beste Ergebnis, während der Barum Quartaris 5 rund 7,5 Meter mehr benötigte. "Das klingt nicht unbedingt nach viel, aber um das ein bisschen besser in Perspektive zu rücken: Während der Pirelli bereits steht, zeigt der Tacho beim Barum noch 40km/h an", so Kerbl weiter. Ähnlich gravierend die Differenzen auch auf nasser Fahrbahn: Bei Tempo 80 kommt der Continental nach 31,3 Meter zum Halten, der Arivo braucht rund 11,5 Meter mehr. „Das ist schon ein enormer Unterschied. Der potenzielle Schaden aufgrund des längeren Bremswegs könnte enorm sein." Nicht ganz so deutlich liegen die Unterschiede auf schneebedeckter Fahrbahn. Nexen und Barum erreichten mit jeweils neun Metern das beste Ergebnis, 13 weitere Modelle lagen maximal 80 Zentimeter dahinter. „Einziger negativer Ausreißer war der Petlas Multi Action PT565, der 12,5 Meter benötigte."

Acht gut, acht schlecht

Nicht minder wichtig, vor allem für Vielfahrer ist die Wertung der prognostizierten Laufleistung: „Es ist nicht unüblich, dass die schlechter bewerteten Reifen in dieser Kategorie grundsätzlich ein besseres Bild abgeben. Positiv überrascht hat uns jedoch, dass fast alle Reifen mit guten Eigenschaften bei Schnee und Nässe eine prognostizierte Laufleistung von 50.000 km erreichen und damit weiter fahren als die Reifen mit den schlechteren Eigenschaften. Das verwundert vielleicht etwas, lässt sich aber aus technischer Sicht recht einfach erklären. Die Performance auf trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn steht weitgehend im Konflikt zur Laufleistung des Reifens. Während die guten Reifen das gut lösen und sowohl bei der Fahrsicherheit als auch bei der Laufleistung punkten, lösen die mit 'nicht genügend' bewerteten Reifen diesen Konflikt nicht. Die hohe Laufleistung geht bei diesen Modellen zulasten der Fahrsicherheit. Deswegen kann von diesen Reifen auch nur abgeraten werden", kommentiert Kerbl.

Die Reifen, die mit einem "befriedigend" abschlossen – darunter Michelin Crossclimate 2, Dunlop All Season 2, BFGoodrich Advantage All-Season und der Viking FourTech Plus – zeigen keine gravierenden Schwächen und können eine sinnvolle Alternative zu den Topmodellen sein. Im Gegensatz dazu weisen die mit "genügend" bewerteten Modelle – Vredestrein Quatrac Pro+, Barum Quartaris 5, Nexen N'Blue 4Season 2 und der Superia Ecoblue2 4S – bei mindestens einem der Hauptkriterien deutliche Mängel auf und sind daher für Kerbl ebenso wenig empfehlenswert wie die "nicht genügenden" Modelle.