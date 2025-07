Nach 15 Millionen verkauften Stück in 80 Ländern startet mit Chery Auto der nächste führende Automobilhersteller und größte Fahrzeugexporteur von und aus China im Oktober nun auch in Österreich. Den Vertrieb übernimmt Colmobil, ein Unternehmen aus Israel, das Chery auch am Heimmarkt vertritt und derzeit das Vertriebsnetz anfängt auszubauen. Der Hauptsitz wird in Wien liegen, den Anfang werden Modelle der Marken Omoda und Jaecoo machen. Und das erste Modell soll auch heuer noch bei uns durchstarten.

Um was genau es sich handeln wird? Richtig, durchwegs sind natürlich SUV im Programm, und zwar ein vollständiges Programm an Premium-Modellen von groß bis größer mit praktisch allen möglichen Antriebsformen. Von Verbrennern und Hybriden über Plug-in-Hybride bis hin zum vollelektrischen Ableger soll alles im Angebot sein, wobei man als Zeremonienmeister Jaecoo den Vortritt lässt. Die Marke wurde laut offizieller Aussendung „speziell für urbane Entdecker entwickelt und kombiniert erstklassige Offroad-Fähigkeiten mit luxuriös inspiriertem Design und modernster Technologie.“

Ihr erstes Modell für die Zielgruppe der urbanen Entdecker wird sogar gleich das Topmodell sein: der 7 PHEV SHS, ein Premium-SUV im Großformat. SHS steht übrigens für „Super Hybrid System“ und soll für kombinierte WLTP-Reichweiten von gut 1.200 Kilometern gut sein. Die 90 rein elektrisch zurücklegbaren Kilometer jedenfalls hören sich nach solidem Durchschnitt an.

Preise? Lieferzeiten? Händlerpartner? All das kann derzeit noch nicht beantwortet werden, die ambitionierten Ziele von Chery lassen sich anhand interner Statistiken aber gut ableiten: So wuchsen die globalen Verkaufszahlen von 2023 bis 2025 von 50.000 auf 500.000 Stück, und allein vom Modell 7 werden monatlich 18.000 Exemplare abgesetzt.