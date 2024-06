Spritpreise: deutlicher Rückgang bemerkbar

Damit hätte nach den letzten Monaten wohl kaum mehr jemand gerechnet: Im letzten Monat sank der Preis für einen Liter Diesel gegenüber dem Vormonat um beachtliche 7,4 Cent. Mit einem Durchschnittspreis von 1,606 Euro pro Liter war der Mai somit der bisher günstigste Monat dieses Jahres, um Diesel zu tanken. Aber auch Benzin wurde günstiger – wenn auch nur um 3,3 Cent. Damit betrug der Durchschnittspreis für Benzin 1,648 Euro pro Liter und lag um etwa vier Cent über dem Diesel-Preis.

Relativiert werden diese scheinbar versöhnlichen Nachrichten aber ein wenig, wenn auf die Spritpreise in anderen europäischen Ländern blickt. Eine Analyse des ÖAMTC der von der EU-Kommission veröffentlichten Daten zeigt, dass Österreich eher im unteren Bereich der Preisreduktionen und sogar unter dem EU-Schnitt liegt. In anderen Ländern sind die Preise sogar doppelt so stark gesunken wie in Österreich. Aus Sicht des ÖAMTC wären daher durchaus noch stärkere Senkungen an den Zapfsäulen möglich. Vor allem aufgrund des sinkenden Rohölpreises, der auf die niedrigsten Werte seit Anfang Februar gefallen ist.