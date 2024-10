Der September bot den Autofahrern in Österreich ein lange nicht mehr gesehenes Bild: Die Spritpreisen bewegten sich um die 1,50 Euro, im Monatsdurchschnitt kostete der Liter Super 1,486 Euro (-6,5 Cent im Vergleich zum August) und Diesel 1,494 Euro (-5,1 Cent). Das Besondere daran: Ähnliche Preise gab es zwar auch etwa 2023, allerdings immer nur für eine der beiden Kraftstoffsorten. Dass sowohl der Super- als auch der Dieselpreis zeitgleich auf diesem Niveau lagen, war hingegen zuletzt vor Beginn des Ukraine-Krieges der Fall.

Dazu kommt: Ohne CO2-Bepreisung, die es seit Oktober 2022 gibt, lägen die Preise im Schnitt sogar unter 1,40 Euro. Diese Entwicklung dämpfte – wie bereits im August – auch im September die Inflationsrate in Österreich. Die niedrigeren Rohölpreise machen sich dennoch an den Zapfsäulen bemerkbar. Gefallen sind die Kurse vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, die speziell in China stagniert. Damit gehen eine geringere Nachfrage und, daraus resultierend, fallende Preise einher, die offenbar ausreichen, um andere Effekte – darunter die sich zunehmend verhärtende Krise im Nahen Osten – in dieser Hinsicht zu kompensieren.

Diesel teurer als Super

Im Vergleich der von der EU-Kommission zur Verfügung gestellten Zahlen der Durchschnittspreise von August und September befindet sich Österreich ungefähr im Mittelfeld aller EU-Länder. So war im September Diesel in Österreich – wenn auch nur geringfügig – teurer als Benzin. Die um 8,5 Cent niedrigere Mineralölsteuer je Liter Diesel gegenüber Super machte sich demnach nicht unmittelbar bemerkbar. In EU-Staaten mit höherer Steuerdifferenz, wie zum Beispiel Deutschland (18,4 Cent) oder Italien (11,1 Cent), war auch in den vergangenen Wochen Diesel günstiger als Super. EU-weit liegt die Mineralölsteuer auf Diesel lediglich in Portugal über jener für Benzin.