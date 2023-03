News

Diesel: Deutlicher Preisrückgang im Februar

Die Fahrt zur Tankstelle war für Dieselfahrer im letzten Monat deutlich entspannter als im Vormonat. Die Tarife gingen um fast acht Cent je Liter zurück.

Der ÖAMTC hat im Rahmen seiner monatlichen Spritpreiserhebung eine erfreuliche Erkenntnis gewonnen. So kostete der Liter Diesel im Monatsschnitt 1,681 Euro – das sind immerhin 7,9 Cent weniger als im Vormonat. Beim Super stagniert der Preis und liegt damit weiterhin bei exakt 1,584 Euro je Liter. Damit unterscheidet sich die heimische Preispolitik zum Beispiel deutlich von der in Deutschland, wo der Dieselpreis bereits seit vergangener Woche wieder unter jenem von Super liegt. In Österreich hingegen war der 1. März der 227ste Tag in Folge, an dem Diesel im Schnitt teurer war als Super.

Insteressant hierbei, dass die Preisgestaltung nichts mit der Besteuerung zu tun haben dürfte: Bei den aktuellen Preisen von 1,657 Euro je Liter Diesel macht die gesamte Steuerlast rund 75,4 Cent aus – also rund 46 Prozent des Bruttopreises. Bei Super liegt die Steuerlast bei einem Preis von 1,594 Euro je Liter bei 82,1 Cent bzw. rund 52 Prozent.

Trend nach oben

Interessant auch der Vergleich mit dem Vormonat 2022. So liegt Super rund elf Cent heuer höher, bei Diesel war die Steigerung mit knapp 22 Cent sogar doppelt so hoch. Dieser Zuwachs lässt sich durch die zusätzliche CO2-Bepreisung aber nicht gänzlich erklären. Aus Sicht des ÖAMTC sorgt vor allem die Tatsache, dass auch die Ölpreise deutlich unter jenen des Februars 2022 liegen, für erhöhten Klärungsbedarf. Obwohl die Bundeswettbewerbsbehörde festgestellt hat, dass sich die Spritpreise von den Ölpreisen entkoppelt haben und die Raffineriemargen gestiegen sind, schaut die Bundesregierung nur tatenlos zu.Aus Sicht des Mobilitätsclubs ist rasches Handeln von Nöten.