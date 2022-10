News

Jetzt fix: Verbrennerverbot in EU ab 2035

Die Mitgliedsländer der EU haben sich endgültig auf die Zukunft von Diesel und Benzin entschieden. Ab 2035 sollen nur mehr emissionsfreie Neufahrzeuge zum Verkehr zugelassen werden.

Es war ein langes Ringen und zog sich über Monate, doch was schon lange im Gespräch war, ist nun fixiert: Ab dem Jahr 2035 sollen in der EU nur mehr Neufahrzeuge verkauft werden dürfen, die im Fahrbetrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Das bedeutet im Klartext: Keine Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor. Zum Zug kommen also ausschließlich batterieelektrische Autos und jene mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Darauf konnten sich die Unterhändler der EU-Mitgliedsstaaten und das Europaparlament einigen. Damit soll zum einen die Erderwärmung verringert und gleichzeitig der Umstieg auf E-Mobilität weiter forciert werden.

Ergebnis auf Zeit

Diese Einigung gilt zwar als besiegelt, ist aber dennoch als noch nich ganz fix anzusehen. 2026 soll die Entscheidung nämlich noch einmal überprüft werden. Zum einen liegt das an einem Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, den Einsatz von E-Fuels überprüfen soll. Dieser Auftrag sei aber lediglich eine Bitte, heißt es, und sei somit nicht bindend und würde laut offiziellen Stimmen am grundsätzlichen Verbrennerverbot ändern.

Sehr wohl aber das neue Analyseverfahren, das künftig die tatsächlichen Emissionen eines Fahrzeugs über dessen gesamten Lebenszyklus untersuchen soll. Anhand der so gewonnen Ergebnisse möchte man 2026 die Entscheidung des Verbots von Verbrennungsmotoren noch einmal überprüfen.