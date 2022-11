News

Oktober teuerster Dieselmonat aller Zeiten

Trotz teils sinkender Rohstoffpreise geht es an den Zapfsäulen weiterhin steil bergauf. Diesel ist nun stellenweise schon um 30 Cent je Liter teurer als Benzin – Tendenz weiterhin steigend.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben Preise für Treibstoffe nur mehr eine Richtung: steil nach oben. Dabei ist es unerheblich, dass die Tarife für Rohöl an den internationalen Märkten teilweise wieder nach unten gingen. Das bestätigte auch die E-Control für Oktober: So kostete im Monatsschnitt der Liter Super mit 1,758 Euro um 6,4 Cent mehr als im Vormonat. Die Preissteigerung für den Liter Diesel fiel mit 10,2 Cent jedoch deutlich höher aus.

Alles in allem ergibt das einen erreichten Monats-Schnitt von 2,034 Euro, der den Oktober zum neuen teuersten Diesel-Tankmonat aller Zeiten macht. Was noch dazu kommt: Schon seit Anfang September übersteigt der Dieselpreis jenen von Super um mehr als 20 Cent. Zwar lag der Dieselpreis auch schon in der Vergangenheit phasenweise über jenem für Super – wenn auch nur knapp. Doch Differenzen von rund 30 Cent je Liter, gab es noch zu keinem anderen Zeitpunkt.

Interessant in diesem Zusammenhang sind aber nicht nur die internationale Notierungen für Diesel und Super, auf die die Mineralölindustrie gerne verweist. Recherchen des NDR haben gezeigt, dass Importe von russischem Diesel bei der einflussreichen Preisinformationsplattform "Platts" schon im Sommer dieses Jahres nicht mehr berücksichtigt worden sein sollen – obwohl weiterhin importiert wurde und bis heute wird. Die Folge: Das Angebot wirkte kleiner, als es tatsächlich war, was wiederum zu den hohen Dieselpreisen führte. Der ÖAMTC hat sich daher an die Europäische Kommission gewandt und fordert die nationale und europäische Politik einmal mehr auf, gegen derartige Preiseskapaden zu Lasten der Konsumenten vorzugehen.