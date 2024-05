Schon gefahren: Neuer Škoda Octavia

Es kommt nicht von ungefähr, dass sich der Škoda Octavia in Österreich so großer Beliebtheit – 125.000 Fahrzeuge im Bestand – erfreut. Er verbindet viele Dinge, die im (Berufs-)Alltag das Leben angenehmer machen. Da wäre einmal das Platzangebot, das auch im privaten Einsatz Freude macht. Nicht nur die Beinfreiheit im Fond, vor allem der Kofferraum mit einem Volumen von 640 bis 1.700 Litern.

Oder die sparsamen Motoren. Auch wenn man den Plug-in-Hybrid im Zuge des Facelifts rausgeworfen hat – den gibt’s dafür im Superb und im Kodiaq mit über 100 Kilometer Elektro-Reichweite – herrscht Vernunft im neuen Octavia. Bei den ersten Testkilometern haben wir uns bewusst für die Diesel-Basis entschieden, den 115 PS TDI mit Schaltgetriebe. Was auf dem Papier in der heutigen Zeit eher bescheiden klingen mag, erweist sich in der Praxis als überzeugend spritzig. Nie hat man das Gefühl, untermotorisiert unterwegs zu sein, an der Tankstelle zeigt sich der Zweiliter-Motor zudem sparsam.

Top: Mit Ausnahme des RS liegen alle Motoren – zwei Mildhybride, zwei Benziner und zwei Turbodiesel – unter der Grenze von 129 Gramm pro Kilometer, was den niedrigeren Sachbezug von 1,5 Prozent ermöglicht.

Ab 29.980 Euro geht’s los

Apropos RS, das Topmodell mit dem 265 PS starken Benziner wird im August ebenso nachgereicht wie die neue Basis-Ausstattung „Essence“, die bei 29.980 Euro startet, der Basisdiesel kostet 33.390 Euro. Ab sofort bestellbar sind die Linien Selection und Sportline zu Preisen ab 33.390 beziehungsweise 40.290 Euro. Der Anteil der preisgleichen Combi-Versionen liegt bei satten 95 Prozent, der Unternehmeranteil bei beeindruckenden 80 Prozent.

Besonders schick ist der neue Octavia in der Topausstattung Sportline, die mit allen Motorisierungen kombinierbar ist. Die Ausstattung – traditionell mit vielen Simply-Clever-Features – kann sich in allen Versionen sehen lassen, zudem warten attraktiv eingepreiste Pakete mit den beliebtesten Ausstattungen. •