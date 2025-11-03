VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Drive FLEET Convention FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Untersuchung: Nutzungserlebnis von Fahrassistenzsystemen

main-photo

stock.adobe.com/fotohansel

Der ÖAMTC hat sich genauer angesehen, wie Assistenzsysteme wahrgenommen werden. Die Ergebnisse liegen zwischen Sicherheit und Bevormundung.

 

Assistenzsystemen sollen das Fahren sicherer und komfortabler machen, sie sorgen im Alltag oft aber auch für Ärger und Diskussionen. Es ist also höchst unterschiedlich, wie Spurhalte-, Notbremsassistenten und Co. von den Autofahrern tatsächlich empfunden werden. Doch wie genau? Um diese Frage zu klären, hat der ÖAMTC in einer aktuellen Untersuchung 190 Viel- und 38 Wenigfahrer zu ihren Erfahrungen mit ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) befragt.

Das grundsätzliche Ergebnis zeichnet ein geteiltes Bild: "Während die Systeme von einer großen Mehrheit (rund 75 Prozent beider befragten Gruppen) als vertrauenswürdig empfunden werden, berichten viele auch von bereits erlebten Fehlreaktionen (Vielfahrende 65 Prozent – Wenigfahrende 45 Prozent)", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger 

Häufig deaktiviert
Besonders der Spurhalteassistent stößt auf Kritik. "Viele Fahrer:innen deaktivieren ihn regelmäßig, weil er ihnen zu stark ins Fahrgeschehen eingreift oder als störend wahrgenommen wird. Etwa weil er das eigene 'Nicht-Blink-Verhalten' offenlegt", erklärt Seidenberger. Ähnlich auch beim intelligenten Geschwindigkeitsassistent ISA (Intelligent Speed Assistance), der seit Juli 2024 in der EU für alle Neuwagen verpflichtend ist, der genauso zu den eher unbeliebten Systemen zählt. Als besonders hilfreich werden hingegen der Notbremsassistent, der Rückfahrassistent, der Tempomat sowie die Abstands- und Lichtautomatik genannt.

Bemerkenswert: 59 Prozent der Vielfahrer und 63 Prozent der Wenigfahrer gaben an, durch den Einsatz eines Assistenten bereits vor einem Unfall bewahrt worden zu sein. Gleichzeitig berichteten 61 Prozent der Vielfahrer, dass Systeme auch schon gefährliche Situationen ausgelöst haben.

Große Unterschiede
Sehr divers fallen die Ergebnisse beim Müdigkeitswarner aus. Seine Wirksamkeit hängt jedoch stark vom jeweiligen Hersteller ab. „Je nach System gibt es große Unterschiede, wie früh und wie klar Müdigkeitswarner reagieren", erklärt Seidenberger. „Manche analysieren das Lenkverhalten, andere die Augen-/Lidbewegungen – entscheidend ist, dass die Warnung rechtzeitig erfolgt."

Für Seidenberger ist dennoch essenziell, dass trotz technischer Fortschritte die Eigenverantwortung zentrales Element bleibt: "Der beste Schutz gegen Sekundenschlaf ist immer noch, auf seinen Körper zu hören. Wer müde ist, sollte eine Pause machen – Technik kann warnen, aber sie ersetzt keine Erholung."

Assistenz ja – Bevormundung nein
Jedenfalls wünscht sich die Mehrheit der Befragten, dass Assistenzsysteme nur in Gefahrensituationen angemessen eingreifen. Zudem kritisieren viele die uneinheitlichen Symbole und die fehlende Möglichkeit, individuelle Einstellungen dauerhaft zu speichern. Hier sieht der ÖAMTC deutlichen Verbesserungsbedarf seitens der Hersteller.

Praxistest
Als Ergänzung zur Befragung führte der ÖAMtC auch noch einen Praxistests durch, bei dem Probanden Mittel- und Oberklassefahrzeuge testeten, um den Einsatz und die Bedienung der Systeme zu erproben. Allein die Personalisierung der Assistenten dauerte zwischen acht und zwölf Minuten – für viele zu lange. „Einige Proband:innen klagten über unübersichtliche Menüführungen und komplizierte Einstellungen", berichtete Seidenberger. „Das zeigt, dass hier Nachbesserungen notwendig sind." Bei manchen Fragen zur Nutzung konnten erst die Instruktoren der Fahrtechnik Klarheit schaffen – ein Hinweis darauf, dass viele Systeme nicht intuitiv bedient werden können.

Fazit
Seidenberger fasst zusammen: „Unsere Untersuchung zeigt eindrucksvoll, dass Lenker:innen ihr Fahrzeug aktiv kontrollieren möchten, im Ernstfall die Unterstützung der Assistenzsysteme auch akzeptieren – jedoch nicht von der Technik bevormundet oder kontrolliert werden wollen. Dennoch sind Assistenzsysteme wertvolle Begleiter, solange sie den Menschen unterstützen und nicht ersetzen."  

Meist gelesen

1

Test: Toyota Land Cruiser

2

Schon gefahren: Seat Ibiza & Arona Facelift

3

Studie Autonomes Fahren: Hoffen auf Komfortgewinn, Zweifel an Technologie

4

Helden auf Rädern: VW Elektro Transporter

5

Fuhrparkportrait: Wiener Netze

6

Jetzt die neue Ausgabe digital blättern!

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE 10-11/2025

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Vorstellung: Opel Movano Umbauten

Vorstellung: Opel Movano Umbauten
Untersuchung: Nutzungserlebnis von Fahrassistenzsystemen

Untersuchung: Nutzungserlebnis von Fahrassistenzsystemen
Der Strom, der bergwärts fließt

Der Strom, der bergwärts fließt
Webfleet & Questar integrieren KI in Wartungsmanagement

Webfleet & Questar integrieren KI in Wartungsmanagement

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Der Strom, der bergwärts fließt

  • Test: Toyota Proace Max

  • Schon gefahren: Seat Ibiza & Arona Facelift

  • Test: Toyota Land Cruiser

  • Schon gefahren: Nissan Leaf

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Test: Mazda6e

  • Schon gefahren: Citroën C5 Aircross Elektro & PHEV

  • BMW X3 im Flotten-Check

  • Test: Leapmotor C10

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

WERKSTATT-FORUM 2026

WERKSTATT-FORUM 2026

Time: 25/02/2026

Location: Stage3, 1030 Wien

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2025 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia