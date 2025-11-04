VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Drive FLEET Convention FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Verkaufsstart für Digitale Vignette 2026

main-photo

Asfinag

Ab 4. 11. kann die digitale Version der Autobahnvignette geordert werden. Die Gültigkeit beginnt am 1. Dezember 2025.

 

Die Digitale Vignette 2026 ist ab heute im Asfinag Mautshop, in der Asfinag-App sowie bei den sechs Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an Tankstellen und Trafiken erhältlich. Zu beachten: Ihre Gültigkeit startet erst ab dem 1. Dezember 2025: „Die Vorteile der Digitalen Vignette liegen auf der Hand und sind bei unseren Kundinnen und Kunden angekommen. Der Beweis dafür: Mehr als 75 Prozent aller Jahres-Vignetten sind bereits digital. Ab heute haben also alle die Möglichkeit, sich rechtzeitig eine Digitale Vignette zu besorgen“, sagt Asfinag-Geschäftsführerin Claudia Eder. 

Wichtig aut, dass bis spätestens 13. November online eine Digitale Jahres-Vignette erworben wird, um sicherzugehen, dass diese auch ab Dezember gültig ist. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Anders bei den Kurzzeit- Vignetten: Selbst 1-Tages- und 10-Tages-Vignetten sind bei Onlinekauf sofort gültig. 

Neue Preise
Auch heuer wurden die Tarife an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und um 2,9 Prozent angehoben.

Die Preise im Überblick: 

Jahres-Vignette Pkw 106,80 EUR

2-Monats-Vignette Pkw 32,00 EUR 

10-Tages-Vignette Pkw 12,80 EUR 

1-Tages-Vignette Pkw 9,60 EUR 

Bei Drittanbietern besteht hingegen die Gefahr, auf den Vignettenpreis geschlagene Aufschläge zu verrechnen. Diese Verkäufer sind nicht autorisiert – deswegen empfiehlt die Asfinag, ausschließlich im eigenen Shop oder über autorisierte Online-Vertriebspartner wie etwa ADAC, Autopay und Tolltickets die Vignette zu erstehen.

Meist gelesen

1

Test: Toyota Land Cruiser

2

Schon gefahren: Seat Ibiza & Arona Facelift

3

Studie Autonomes Fahren: Hoffen auf Komfortgewinn, Zweifel an Technologie

4

Helden auf Rädern: VW Elektro Transporter

5

Fuhrparkportrait: Wiener Netze

6

Jetzt die neue Ausgabe digital blättern!

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE 10-11/2025

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Verkaufsstart für Digitale Vignette 2026

Verkaufsstart für Digitale Vignette 2026
Vorstellung: Opel Movano Umbauten

Vorstellung: Opel Movano Umbauten
LapID: Aufgaben- & Terminmanagement nun automatisiert

LapID: Aufgaben- & Terminmanagement nun automatisiert
Untersuchung: Nutzungserlebnis von Fahrassistenzsystemen

Untersuchung: Nutzungserlebnis von Fahrassistenzsystemen

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Der Strom, der bergwärts fließt

  • Test: Toyota Proace Max

  • Schon gefahren: Seat Ibiza & Arona Facelift

  • Test: Toyota Land Cruiser

  • Schon gefahren: Nissan Leaf

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Test: Mazda6e

  • Schon gefahren: Citroën C5 Aircross Elektro & PHEV

  • BMW X3 im Flotten-Check

  • Test: Leapmotor C10

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

WERKSTATT-FORUM 2026

WERKSTATT-FORUM 2026

Time: 25/02/2026

Location: Stage3, 1030 Wien

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2025 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia