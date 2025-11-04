Ab 4. 11. kann die digitale Version der Autobahnvignette geordert werden. Die Gültigkeit beginnt am 1. Dezember 2025.

Die Digitale Vignette 2026 ist ab heute im Asfinag Mautshop, in der Asfinag-App sowie bei den sechs Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an Tankstellen und Trafiken erhältlich. Zu beachten: Ihre Gültigkeit startet erst ab dem 1. Dezember 2025: „Die Vorteile der Digitalen Vignette liegen auf der Hand und sind bei unseren Kundinnen und Kunden angekommen. Der Beweis dafür: Mehr als 75 Prozent aller Jahres-Vignetten sind bereits digital. Ab heute haben also alle die Möglichkeit, sich rechtzeitig eine Digitale Vignette zu besorgen“, sagt Asfinag-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Wichtig aut, dass bis spätestens 13. November online eine Digitale Jahres-Vignette erworben wird, um sicherzugehen, dass diese auch ab Dezember gültig ist. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Anders bei den Kurzzeit- Vignetten: Selbst 1-Tages- und 10-Tages-Vignetten sind bei Onlinekauf sofort gültig.

Neue Preise

Auch heuer wurden die Tarife an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und um 2,9 Prozent angehoben.

Die Preise im Überblick:

Jahres-Vignette Pkw 106,80 EUR

2-Monats-Vignette Pkw 32,00 EUR

10-Tages-Vignette Pkw 12,80 EUR

1-Tages-Vignette Pkw 9,60 EUR

Bei Drittanbietern besteht hingegen die Gefahr, auf den Vignettenpreis geschlagene Aufschläge zu verrechnen. Diese Verkäufer sind nicht autorisiert – deswegen empfiehlt die Asfinag, ausschließlich im eigenen Shop oder über autorisierte Online-Vertriebspartner wie etwa ADAC, Autopay und Tolltickets die Vignette zu erstehen.