Test: Leapmotor C10
Der C10 ist das Flaggschiff des zu Stellantis gehörenden Herstellers Leapmotor. Ein Software-Update während des Tests st...
Um den Ausfall bei Mineralölsteuereinnahmen zu kompensieren, möchte die Schweizer Regierung ab 2030 eine Straßenbenutzungsgebühr für BEV erheben. Offen ist noch, wie diese aussehen soll.
Nachdem bereits seit 2024 Käufer von batterieelektrischen Fahrzeugen in der Schweiz wie alle anderen auch eine einmalige Steuer auf den Kaufpreis (ähnlich unserer NoVA) zahlen müssen, sollen ab 2030 alle Fahrer von BEV nun auch für die Straßenbenützung zur Kasse gebeten werden. Der Grund: Nachdem immer mehr Stromer auf eidgenössischen Straßen unterwegs sind, gibt es immer höhere Ausfälle bei den Einnahmen über die Mineralölsteuer. Diese wird aber dafür verwendet, das Straßennetz instandzuhalten.
Wie diese neue Abgabe aussehen soll, wurde vom Schweizer Bundesrat noch nicht exakt definiert. Zur Diskussion stehen indes zwei Varianten: Eine Abrechnung nach gefahrenen Kilometern, wobei sich die Höhe des Betrags zudem am Fahrzeuggewicht orientiert. Oder aber eine Abgabe, die direkt beim Abrechnen des Ladevorgangs eingehoben wird – von der Grundidee also gleich wie bei Benzin und Diesel. Wie die Erfassung und Abrechnung hie wie da im Detail ablaufen soll, ist noch nicht näher definiert.
Die Schweiz hat in Europa ein sehr spezielles Steuermodell für Fahrzeuge. Neben der Import- und der Mineralölsteuer gibt es zudem eine Motorfahrzeugsteuer (ähnlich der motorbezogenen Versicherungssteuer in Österreich), die aber nicht landesweit einheitlich ist, sondern von den einzelnen Kantonen bestimmt werden kann. So sind in manchen E-Fahrzeuge gänzlich von dieser Steuer befreit. In anderen hingegen gewähren lediglich Nachlässe. Doch auch hier wird laut darüber nachgedacht, sämtliche Vergünstigungen in den nächsten Jahren einzustellen.
Letzte MeldungenMehr lesen >>
Aktuelle FahrzeugtestsMehr lesen >>
Test: Leapmotor C10
Der C10 ist das Flaggschiff des zu Stellantis gehörenden Herstellers Leapmotor. Ein Software-Update während des Tests st...
Test: Opel Grandland Electric
Die zweite Generation des Grandland rollt einem auf der Straße optisch deutlich eleganter und technisch vielseitiger ent...
Schon gefahren: KGM Torres Hybrid & Musso EV
SsangYong kehrt unter neuer Flagge als KGM zurück und belebt gleich zahlreiche Modelle. Eine der ersten: das Hybrid-SUV ...
Schon gefahren Xpeng G6 und G9
Xpeng startet als nächste chinesische Marke in Österreich im Oktober mit zwei Modellen bei einer Handvoll Händler, ein w...
Test: Citroën ë-C3 Aircross
Der Citroën ë-C3 Aircross ist zu einem tauglichen Mittelstreckenfahrzeug für die Durchschnittsfamilie herangereift, das...
Test: Škoda Enyaq
Mit konkurrenzfähiger Software, verbesserter Aerodynamik und vielen bewährten Tugenden bekommt der aufgefrischte Škoda E...
Schon gefahren: Audi E-Tron GT Quattro
Unterhalb des S-Modells platziert Audi nun doch wieder einen Basis-E-Tron. Mit unverändert viel Leistung, besserer Ausst...
Test: Peugeot E-3008
Die vollelektrische Ausgabe des neuen Peugeot 3008 dehnt den Begriff des SUV noch ein Stückchen weiter Richtung Coupé. ...
Kommende Veranstaltungen
Time: 14/10/2025
Location: Hofburg Wien
Time: 25/02/2026
Location: Stage3, 1030 Wien
Time: 09/06/2026
Location: Hofburg Wien
© 2025 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia