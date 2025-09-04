Ganz leicht sind die Tarife sowohl für Diesel als auch für Super an den Zapfsäulen zurückgegangen. Ein Trend, der sich auf Autobahntankstellen aber nicht durchgesetzt hat.

Es ist fast so sicher wie das Amen im Gebet. Und dennoch ein angenehmer Umstand: Mit dem Ende der Urlaubssaison konnte ein leichter Rückgang der Spritpreise festgestellt werden. So kostete Super im Schnitt um 2,7 Cent weniger, Diesel sogar um 3,6 Cent weniger als noch im Juli. Sogar im Vergleich mit August 2024 war das Tanken heuer mit durchschnittlichen Literpreisen von 1,496 Euro (Super) beziehungsweise 1,512 Euro (Diesel) günstiger. Allerdings, fügt der ÖAMTC hinzu, lagen die Rohölpreise im Augst 2025 um rund zehn Euro je Barrel niedriger. Aus Sicht der Autofahrerclubs müsste es also noch deutlichere Preissenkungen geben.

Im Bundesländervergleich konnten auch deutliche Preisunterschiede festgestellt werden. Am günstigsten war Tanken in der Steiermark und in Kärnten, gefolgt von Oberösterreich, Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. Der Westen war wieder einmal teurer als der Rest, wobei Tirol nochmals deutlich teurer war als Salzburg und Vorarlberg. Zwar gab es auch dort Preissenkungen, allerdings nur um je knapp über einen Cent. Kein Vergleich zur Bundeshauptstadt, wo Super im August um 3,4 Cent und Diesel um 4,1 Cent günstiger waren als im Juli. Damit ist der Abstand zwischen dem teuersten und günstigsten Bundesland im Schnitt auf rund zwölf Cent gestiegen – in den vergangenen Monaten war diese Differenz hingegen meist einstellig.

Wo sich wenig bis gar nichts getan hat, waren die Preisentwicklungen an den Autobahntankstellen. Hier lagen die Höchstpreise den Sommer über durchgehend bei etwa zwei Euro und damit fast 60 Cent über dem Tiefstpreis.