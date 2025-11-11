VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Drive FLEET Convention FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Test: VW Caddy eHybrid

main-photo

Scharf

Weitere Fotos

Mehr Caddy als beim eHybrid mit Flexible-Option ist derzeit einfach nicht möglich. Doch macht all die aufwändige Technik den kleinen Transporter auch wirklich besser?

Steiles Heck, langer Radstand, Schiebetüren seitlich und große Heckklappen – ein Caddy ist und bleibt ein Caddy, weil er all das auf möglichst kurzer Außenfläche bietet, worauf es vor allem im urbanen Transporteinsatz tagtäglich ankommt. Im Falle des Flexible eHybrid haben es wir aber mit einer Version zu tun, die gleich im doppelten Sinn doppelten Nutzen bieten möchte. Einmal der Plug-in-Hybrid-Antrieb. Und dann die aufwändige Faltrücksitzbank. Aber macht das den Caddy auch gleich zweimal doppelt so gut?

Kalkuliert sparen
Starten wir mit den Motoren: Gegen den 116-PS-Benziner mit Turboaufladung kann man nichts Schlechtes sagen. Ruhiger Lauf, angenehme Kraftentfaltung, ausreichende Power für alle Lebenslagen. Der E-Motor pumpt teilweise da sogar etwas zu viel Extradrehmoment an die Vorderräder, was die Traktion leiden lässt und einen sanfteren Gasfuß erfordert. Wirklich glänzen kann der eHybrid dann, wenn die 19-kWh-Batterie vollgeladen ist, was in unter zwei Stunden geschafft ist: 100 Kilometer sind rein elektrisch nämlich immer drin, was für einen ganzen Arbeitstag locker ausreicht. Auch eine Schnellladefunktion gibt es. Zwar nur mit 40 kW Ladeleistung, aber für den kleinen Akku reicht das meist. Verbrauch? Wir kamen auf rund 6 Liter, alles in allem, was voll o. k. ist, aber nicht bahn­brechend. Ob sich der Mehrpreis des PHEV von gut 10.000 Euro netto also auszahlt, muss jeder für sich selbst entscheiden. 

Weniger oder mehr 
Gleiches trifft auf die Flexible-Sitzbank zu, die sich mit zwei Handgriffen und ein wenig Muskelschmalz nämlich vorklappen und senkrecht an die Vordersitze arretieren lässt. Cool, weil man so doch fünf Sitzplätze oder 1,4 bis 2,5 m3 Laderaum zur Verfügung hat. Nicht ganz so cool, weil ein normaler N1-Caddy auf 3,1 m3 Volumen kommt und gleich einmal um 2.000 Euro günstiger ist, dem man das doch etwas billig wirkende Hartplastik im gesamten Innenraum eher verzeiht als einer Version, die – so wie wir sie fuhren – auf schlanke 53.000 Euro kam. Entscheidend ist vielleicht eher: Beim Caddy hat man nun noch mehr die Wahl, wie man ihn für seine speziellen Bedürfnisse konzipieren kann. Einmal doppelt so gut reicht ja schließlich auch, oder? 

Meist gelesen

1

Untersuchung: Nutzungserlebnis von Fahrassistenzsystemen

2

Verkaufsstart für Digitale Vignette 2026

3

Omoda und Jaecoo: Preise und Händler für Österreich

4

Helden auf Rädern: Talbot Solara

5

Spritpreise: Günstige Rohölpreise an Zapfsäulen nicht angekommen

6

Nio und Firefly: Österreich-Start & Preise

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE 10-11/2025

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Test: VW Caddy eHybrid

Test: VW Caddy eHybrid
EU plant EV-Quote für Flotten

EU plant EV-Quote für Flotten
Schon gefahren: Toyota Hilux BEV

Schon gefahren: Toyota Hilux BEV
Spritpreise: Günstige Rohölpreise an Zapfsäulen nicht angekommen

Spritpreise: Günstige Rohölpreise an Zapfsäulen nicht angekommen

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Test: VW Caddy eHybrid

  • Schon gefahren: Toyota Hilux BEV

  • Der Strom, der bergwärts fließt

  • Test: Toyota Proace Max

  • Schon gefahren: Seat Ibiza & Arona Facelift

  • Test: Toyota Land Cruiser

  • Schon gefahren: Nissan Leaf

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Test: Mazda6e

  • Schon gefahren: Citroën C5 Aircross Elektro & PHEV

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

WERKSTATT-FORUM 2026

WERKSTATT-FORUM 2026

Time: 25/02/2026

Location: Stage3, 1030 Wien

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2025 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia