Test: Škoda Enyaq
Mit konkurrenzfähiger Software, verbesserter Aerodynamik und vielen bewährten Tugenden bekommt der aufgefrischte Škoda E...
Beim aktuellen Crashtest unter Euro NCAP-Ägide gibt es durchwegs solide Resultate. Vor allem türkische und chinesische Modelle überzeugen auf ganzer Linie.
Im Rahmen der fast schon traditionellen Crashtest-Serie vom ÖAMTC und seinen Partnerclubs werden stets die passive Sicherheit sowie die Fahrassistenzsysteme aktueller Fahrzeuge überprüft. ÖAMTC-Techniker Thomas Hava: „Erfreulicherweise erreichte die Mehrheit der Fahrzeuge die Höchstwertung von fünf Sternen. Nur der BMW 1er, der Citroën C5 Aircross sowie die baugleichen Suzuki e VITARA und Toyota Urban Cruiser mussten sich mit vier Sternen begnügen." Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Beim BMW lag es am Insassenschutz beim Frontal-Crash, beim C5 am Fußgängerschutz bzw. den Sicherheitsassistenten, beim Suzuki und Toyota waren es Schwächen in verschiedenen Frontalcrash-Szenarien.
Neue Namen, neue Sicherheitsstandards
Zwei komplette Newcomer am österreichischen Markt überzeugten dafür mit starken Ergebnissen: Der türkische Hersteller Togg trat mit der Familienlimousine T10F und dem SUV T10X an, die im Schutz für erwachsene Fahrzeuginsassen beeindruckende 95 bzw. 94 Prozent erreichten. "Beide Modelle schnitten außerdem beim Schutz von Kindern sowie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen hervorragend ab und überzeugten auch mit ihren Fahrassistenzsystemen", so Hava.
Eine weitere positive Überraschung ist der Firefly der chinesischen Gruppe NIO, der ebenfalls eine Fünf-Sterne-Bewertung erhielt und im Segment der kleinen Elektrofahrzeuge neue Maßstäbe setzt. "Besonders bemerkenswert ist auch hier der Schutz erwachsener Insass:innen, der mit 96 Prozent bewertet wurde und einen Spitzenwert in der Geschichte von Euro NCAP darstellt", sagt Hava. "Dieses Ergebnis zeigt, dass auch bei kleineren Fahrzeugen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit notwendig sind."
Meist fünf Sterne
Doch auch Hyundai Ioniq 9, Mini Aceman und Smart #5 überzeugten mit guten Ergebnissen und schafften ohne große Schwierigkeiten die Fünf-Sterne-Wertung – gleiches gilt für den kleinsten Mini, den dreitürigen Cooper.
Vier der fünf chinesischen Kfz-Hersteller, die diesmal mit elektrischen Modellen im Crashtest vertreten waren, stehen dem nicht nach: Aion V, IM IM6 sowie Exlantix ES und BYD Dolphin Surf sind ein weiterer Beweis dafür, dass auch in China längst Autos gebaut werden, die über ausgezeichnete Sicherheit verfügen. "Etwas knapper mit den fünf Sternen war es beim Lynk & Co 08, der kleinere Probleme mit dem Fußgängerschutz erkennen ließ", hält Hava abschließend fest.
Letzte MeldungenMehr lesen >>
Aktuelle FahrzeugtestsMehr lesen >>
Test: Škoda Enyaq
Mit konkurrenzfähiger Software, verbesserter Aerodynamik und vielen bewährten Tugenden bekommt der aufgefrischte Škoda E...
Schon gefahren: Audi E-Tron GT Quattro
Unterhalb des S-Modells platziert Audi nun doch wieder einen Basis-E-Tron. Mit unverändert viel Leistung, besserer Ausst...
Test: Peugeot E-3008
Die vollelektrische Ausgabe des neuen Peugeot 3008 dehnt den Begriff des SUV noch ein Stückchen weiter Richtung Coupé. ...
Test: Mazda CX-60 PHEV
Mazdas zögerliche Schwenks zur Elektrifizierung lassen zwischen Befürwortern und Gegnern viel Raum für Interpretation. D...
Test: Farizon SV
Der Farizon SV ist nicht einfach nur ein weiteres Nutzfahrzeug aus China, er überzeugt mit Drive-by-Wire-Technologie, un...
Test: Toyota Aygo X
Ein Motor, ein Getriebe – fertig. Autos, die einfach nur Autos sein wollen, sind rar geworden. Der Toyota Aygo X beherr...
Schon gefahren: Fiat Grande Panda
Fiat setzt mit dem Grande Panda eine Reminiszenz an den Ur-Panda aus den 1980er-Jahren. Nach der Elektro- folgt nun die ...
Test: Mini Aceman SE
Bislang war der Mini Clubman einer der coolsten Kombis, echter Nutzwert war nicht im Fokus. Mit dem Wegfall des Shooting...
Kommende Veranstaltungen
Time: 14/10/2025
Location: Hofburg Wien
Time: 25/02/2026
Location: Stage3, 1030 Wien
Time: 09/06/2026
Location: Hofburg Wien
© 2025 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia