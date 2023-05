News

BYD ist größter E-Auto-Bauer

Dank eines Wachstums von 211 Prozent in 2022 zoomt sich BYD an die Spitze der größten E-Auto-Hersteller und überholt damit somit auch Tesla.

Laut des Branchendienstes stockapps.com konnte sich der chinesische E-Auto-Produzent BYD letztes Jahr als Nummer 1 unter den Herstellern etablieren. Dem nicht genug, plant BYD, heuer mit ihren Stückzahlen die Zwei-Millionen-Grenze zu durchbrechen. Laut der Finanzanalystin Edith Reads hat dieser Erfolg mehrere Gründe, „inklusive Chinas verstärkter Fokus auf Elektroautos, die integrierte Lieferkette für wichtige wichtige Komponenten und ein wachsendes Interesse der Kunden an leistbaren aber qualitativ hochwertigen Fahrzeugen, speziell in Zeiten schwächelnder Wirtschaftslage.“

An sich natürlich beeindruckende Zahlen, die aber noch besser sein könnten. Gerade außerhalb des Heimmarktes sei man derzeit noch limitiert, was die Kapazitäten betrifft. Das könnte sich aber schnell ändern, da Fabriken in Europa und Thailand bereits in Planung sind, auch um EU-Strafzöllen für in China produzierte Autos zu umgehen.