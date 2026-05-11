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Renault Austral im Test

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Der Renault Austral bietet in jüngster Ausprägung und Vollausstattung deutlich mehr, als man von einem Kompakt-SUV erwarten würde. Wir fuhren den Vollhybrid als schicken „Esprit Alpine“.

Renault trennt in seiner Modellpolitik die Antriebe bekanntlich klar, im Line-up wird der Austral als Mild- oder als Vollhybrid (unser Tester) angeboten, während der Scenic in der Klasse der Kompakt-SUV den elektrischen Part spielt.   

Gehobene Ausstattung
Das Segment ist derzeit sicherlich das am heißesten umkämpfte am österreichischen Automarkt, umso ernsthafter meldet der Austral Ambitionen auf Verkaufserfolge an. Und zwar unter anderem per feschem Design und hochwertiger Ausstattung sowohl analog wie auch digital. Was das elektronische Infotainment betrifft, setzt Renault ja auf Google-Systeme, und diese erfüllen makellos reaktiv und intuitiv bedienbar ihren Dienst.

> Weiterlesen: Renault Avantime

Am Tester stach uns sofort die Vierradlenkung, ungewöhnlich im kompakten SUV-Segment, ins Auge. Diese erleichtert beim Rangieren in winkeligen Garagen die Kurbel-Arbeit, laut Datenblatt verringert sich der Wendekreis von 11,4 auf 10,1 Meter. Erwähntes Dokument verrät auch die Aufpreispflicht, 1.537,50 Euro kostet die „4Control advanced“ den Steuerpflichtigen. Wem die Trauben jetzt zu sauer werden, der sei beruhigt: Sicher handelt es sich nicht um ein unverzichtbares Extra bei einem 4,50-Meter-Auto.  

> Weiterlesen: E-Renault als Notstromversorgung

Der wunderschöne Testwagen war noch mit einigen weiteren Preziosen versehen, das schöne Südsee-Blau etwa (+1.722), das Glaspanoramadach (+1.025) oder die Matrix-LED-Scheinwerfer um 922,50 Euro extra. Diese Lust auf Luxus summiert sich dann auf 51.592 Euro.

  • Das gefällt uns: geräumig, komfortabel, dennoch wendig
  • Das vermissen wir: batterieelektrische Option
  • Die Alternativen: VW Tiguan, Kia Sportage, Alfa Romeo Tonale 

Oberkante der Segment-Grenze
Im Zusammenspiel fügt sich dieses angenehme Ausstattungspaket mit dem – im besten Sinne – unauffälligen Hybridantrieb zu einem familien- und langstreckentauglichen Reisemobil, das gefühlt eine halbe Kategorie höher liegt als der Prospekt nahelegt. Das gilt auch fürs räumliche Angebot: Weder die Passagiere in der zweiten Reihe noch die allfälligen Gepäckstücke können sich über zu wenig Platz beklagen. Motorisch reißt der Vollhybrid keine Bäume aus, hat aber mehr als genug Leistung für entspanntes Gleiten. Dass die Ausstattung Esprit Alpine ordentlich was hermacht, ohne übertrieben rennsportlich zu wirken, sei als Kirsche auf dem französischen Sahne-Dessert noch erwähnt.

Renault Austral

Basismodell: Evolution Mild-Hybrid 150

Testmodell: Esprit Alpine Full-Hybrid 200

Hubraum | Zylinder

1.333 cm3 | 4

1.199 cm3 | 3

Leistung 

148 PS | 109 kW

131 PS + 50 kW E-Motor

Drehmoment 

270 Nm | 1.800 U/min.

205 Nm + 205 Nm E-Motor

0–100 km/h | Vmax

9,9 s | 180 km/h

8,4 s | 180 km/h

Getriebe | Antrieb

stufenlos aut. | Vorderrad

Multi-Mode aut. | Vorderrad

Ø-Verbrauch | CO2

6,4 l S | 145 g/km

4,8 l S | 108 g/km

Kofferraum | Zuladung

555–1.761 l | 563 kg

527–1.736 l | 546 kg

Basispreis | NoVA

35.480 € (inkl.) | 11 %

43.980 € (inkl.) | 3 %
     

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