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Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 TI – Der Nachwuchs lernt kraxeln

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Seit April 2024 verschönert der Alfa Romeo Junior das Stadtbild. Höchste Zeit, dass nun auch die ländlichen Gegenden ihn zu Gesicht bekommen. Deshalb hat er jetzt einen Allradantrieb spendiert bekommen.

Der Junior ist ein Alfa durch und durch. Er ist kein Auto für schüchterne Menschen, er verdreht Köpfe und fällt auf. Selbst in gedeckten schwarz ist man vor den Blicken nicht sicher. Durch die CM-Plattform (Common Modular) von Stellantis kann er nun auch von den Tugenden der Schwestermarken profitieren und bekommt jetzt eine Allradunterstützung. Denn was den CMP-Q4 von anderen Allradlern unterscheidet ist, dass die Hinterachse nicht mit einer Kardanwelle angetrieben wird, sondern mit einem zusätzlichen elektrischen Motor im Heck. Das spart Gewicht und Komplexität. Dafür ist die Unterstützung nicht permanent. 

Wie eine Gazelle

Handbremse lösen und beherzt ins Abenteuer starten. Im Normalbetrieb merkt man fast keinen Unterschied zum Frontgetriebenen Hybriden. Bei Geländefahrten und glatten Situationen merkt man sofort, wo die Stärke des Q4-Systems liegt. Dieses schaltet sich komplett selbstständig hinzu, wenn Schlupf entsteht. Dank des Wegfallens eines mechanischen Vorgangs passiert dies auch fast augenblicklich.

Die Alfa-DNA

Der Schalter für die verschiedenen Fahrmodi navigiert durch vier Optionen hindurch. Dynamic steht für den sportlichsten Modus, dieser fühlt sich im Vergleich zum Fronttriebler dank der gesteigerten Systemleistung auf 145 PS auch noch spritziger an. Natural nennt Alfa den Modus, der standartmäßig eingestellt ist. Der am besten abgestimmter Modus ist allerdings „Advanced Efficiency“. Sehr sanfte Übergänge von elektrischem Antrieb zu Verbrenner und per Kick-Down auch die sportlichen Züge schnell parat. Der Q4-Modus ist der optimierte Allradbetrieb, der gerade für winterliche Bergfahrten ideal ist. Die 5,2 Liter laut WLTP sind sehr optimistisch, im Schnitt sind es eher 1,5 Liter mehr. 

  • Das gefällt uns: das unkomplizierte Italienische an ihm
  • Das vermissen wir: den vollelektrischen Allradler
  • Die Alternativen: Suzuki Vitara 4x4, Jeep Avenger 4XE, Lexus LBX AWD

> Weiterlesen: Test Lexus LBX

Alfa Romeo

Junior Ibrida Q4

Flotten-Tipp: 

Q4 Sprint

Testmodell: 

Q4 Ti

Leistung | Drehmoment

145 PS (106 kW) | 230 Nm

145 PS (106 kW) | 230 Nm

Antrieb | Gewicht

Allrad | 1.490 kg

Allrad | 1.490 kg

0–100 km/h | Vmax

9,1 s | 200 km/h

9,1 s | 200 km/h

Ø-Verbrauch | CO2 (WLTP)

5,2 l/100km | 119 g/km

5,2 l/100km | 119 g/km

Kofferraum | Zuladung

340–1.205 l | 475 kg

340–1.205 l | 475 kg

Basispreis | NoVA

27.413 € (exkl.) | 5 %

31.303 € (exkl.) | 5 %

 

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