Spritpreise: Senkungen halfen nur kurzfristig

Laut aktuellen Notierungen kostete im April kostete Diesel 2,009 Euro pro Liter und Super durchschnittlich 1,719 Euro. Beide Sorten liegen weiterhin deutlich über Vorjahres-Niveau – damals lagen die Preise bei rund 1,50 Euro. Nachdem die Preise Mitte April kurzfristig auf knapp unter 1,90 Euro bei Diesel und 1,70 Euro bei Super gesunken waren, zeigte der Trend in den darauffolgenden Tagen wieder nach oben. Derzeit (Stand 5. Mai) muss für Diesel 2,034 und Super 1,854 Euro kalkuliert werden.

Dazu kommt, dass die teilweise Rücknahme der Spritpreisbremse eine weitere Entlastung eher unwahrscheinlich macht. Aktuell beträgt diese nur noch sieben statt den bisherigen zehn Cent netto, ab Mitte Mai dann nur noch 4,5. Bei Diesel liegt aufgrund der Steuersenkungen in Deutschland (14 Cent netto) und Italien (20 Cent netto) die steuerliche Belastung auf Kraftstoffe (inkl. CO2-Bepreisung) in Österreich mittlerweile über jener der Nachbarländer.