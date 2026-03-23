VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Convention FLEET Drive FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Schon gefahren: Renault Twingo E-Tech Electric - Der Charakterkopf

main-photo

CETADI PROD

CETADI PROD

CETADI PROD

CETADI PROD

Gekommen um Herzen zu erobern und Gesichter zum Lächeln zu bringen. Der Renault Twingo E-Tech Electric hat einen langen sperrigen Namen, aber viele Bewunderer!

Nur 100 Wochen hat die Entwicklung des kleinen Franzosen gedauert. Das war schneller als bei jedem anderen Wagen aus den Händen von Renault. Dennoch hat das ausgereicht, um den nächsten großen Charakter aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu heben. Nach dem Renault 5 und 4 nun also auch der deutlich jüngere Kultwagen Twingo, der in das elektrische Zeitalter findet.

Freudenspender

Bei der ersten Ausfahrt zeigt sich bereits, breites Grinsen auf den Gesichtern der Passanten. Dieses Auto strahlt Freude aus und schenkt Lächeln. Auch im Auto kommt man kaum noch aus dem Grinsen raus. So viele hübsche Details, so viele kleine Hommagen an die erste Generation des Twingo und so coole Teppiche. Wie bei jedem richtigen Charakterkopf ist nicht alles perfekt. Bei einem Einstiegspreis von unter 20.000 Euro ist das nicht sonderlich verwunderlich. Das schöne ist, dass es Dinge trifft, über die man hinwegsehen kann, wie die YouClip-Befestigungspunkte. Eine gute Idee, leider ist der Getränkehalter nicht sehr vertrauenswürdig. Was Renault jedoch deutlich zeigt, ist dass es kein Budget-Problem ist, ein Display, einen Sprachassistenten und Tasten zu verbauen. Nur der Lautstärkeregler könnte noch physisch zum Mitteldisplay hinzukommen, damit er wirklich volle Punktzahl bekommt. Apropos, der Sound ist ein Wahnsinn! Da braucht es auch den Zusatz „für so ein günstiges Fahrzeug“ nicht. 

Kurvenjäger

Der Fokus des Twingo ist klar, er ist für die Stadt oder die urbane Umgebung gedacht. Er wurde bewusst nur mit 82 PS ausgestattet und hat ebenso bewusst auch nur eine vergleichsweise kleine Batterie bekommen. Die 27,5 kWh reichen für bis zu 262 WLTP-Kilometer. Das Entwicklerteam hat es dennoch geschafft, dass der Kleine quirlig und spritzig wirkt und nur bei sehr steilen Steigungen nach etwas mehr Dampf sucht. Das Fahrwerk ist ausgewogen und agil. Es kommt mit nasser Fahrbahn gut zurecht und braucht sich auch vor sehr schlechten Straßen nicht verstecken. Geradezu komfortabel räubert er über Schlaglöcher und Bodenwellen. Die Anzeige für Restreichweite ist ehrlich und kann Frust ersparen. Denn sie zeigt an, was im urbanen Gebiet möglich ist und wie weit die Reise auf der Autobahn geht. Da finden wir nun die Grenze des Süßen-Budget-Stromers, denn da sind wir gerade mal bei knapp über hundert Kilometer. Dafür kann er mit 50 kW Schnellladen und ist in einer halben Stunde wieder einsatzbereit. 

> Weiterlesen: Der Twingo statisch auf electric WOW

Meist gelesen

1

Save the date! FLEET Convention am 09. Juni

2

Schon gefahren: Kia PV5

3

Helden auf Rädern: Reva G-Wiz i

4

KIA EV2: (Überraschungs-)Österreich-Premiere

5

Update für den Multivan: So bessert VWN den Klassiker nach

6

Mythen und Fakten über den GTI, die Sie noch nicht kannten

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE & Wirtschaft 02-03/2026

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Schon gefahren: Renault Twingo E-Tech Electric - Der Charakterkopf

Schon gefahren: Renault Twingo E-Tech Electric - Der Charakterkopf
Mit Weizen reizen

Mit Weizen reizen
Test: Audi Q5 e-hybrid

Test: Audi Q5 e-hybrid
Porsche Bank mit Rekordergebnis 2025

Porsche Bank mit Rekordergebnis 2025

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Test: Audi Q5 e-hybrid

  • Schon gefahren: Kia PV5

  • Schon gefahren: Toyota bZ4X

  • Schon gefahren: Peugeot 308

  • Schon (vorab) gefahren: Cupra Raval

  • Test: Dacia Bigster

  • Schon gefahren: Toyota Aygo X

  • Test: Hyundai Ioniq 9

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Schon gefahren: VW T-Roc

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

FLEET Drive 2026

FLEET Drive 2026

Time: 30/09/2026

Location: Werft Korneuburg

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

AutoZum 2027

AutoZum 2027

Time: 20/01/2027

Location: Messe Salzburg

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia