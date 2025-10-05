BMW X3 im Flotten-Check
Trotz niedriger Rohölpreise liegen Benzin und Diesel auf hohem Niveau. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt aber Potenzial für Preissenkungen.
Im September gab es an den Zapfsäulen wenig Bewegung. Diesel kostete durchschnittlich 1,513 Euro pro Liter, Super 1,503 Euro. Das heißt: Der Unterschied zum August ist mit plus 0,1 Cent bei Diesel und plus 0,7 Cent bei Super also fast vernachlässigbar. Aus Sicht des ÖAMTC sollten die Preise allerdings unter 1,50 Euro pro Liter liegen, was vor allem im Vergleich zum Vorjahr deutlich wird. So lagen die Preise im September an den Tankstellen um etwa zwei Cent höher als im September 2024, der Ölpreis in Euro liegt derzeit jedoch beinahe zehn Prozent unter dem Vorjahreswert. Selbst unter Berücksichtigung der gestiegenen CO2-Bepreisung zum Jahresanfang wäre aktuell also Spielraum für Preissenkungen vorhanden.
Dennoch waren die Tarife im bisherigen Jahresverlauf leicht niedriger als im selben Zeitraum 2024, was hauptsächlich an durchgängig tieferen Rohölpreisen lag. Diesel war von Jänner bis September im Schnitt um acht Cent (1,536 Euro), Super um sieben Cent (1,521 Euro) günstiger.
