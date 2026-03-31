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So frischt VWN den Caddy auf

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Volkswagen AG/Porsche Holding

Ein umgestaltetes Exterieur, neue Außenfarben und Felgen sowie ein geänderter Innenraum sind nur Teile des Updates für den VW Caddy. Dazu gibt es fünf Jahre Herstellergarantie und Vorsteuerabzug bei betrieblicher Nutzung.

Der Vorverkauf startet zwar erst zu Jahresmitte. Aer schon jetzt gibt es erste Infos zum weiterentwickelten VW Caddy. Los geht es bei der Optik: Der neue Stoßfänger in mehreren Varianten trifft auf neue Außenlackierungen und neu gestaltete Leichtmetall-Felgen in 16 bis 18 Zoll. Mit zahlreichen Varianten – darunter Cargo, Pkw, jeweils mit normalem oder langem Radstand (Maxi), Basis-Version, Edition oder California, als Life oder Style sowie als Caddy Flexible oder mit Sonderumbauten – ist diese Modellreihe wahlweise als Benziner, Diesel oder eHybrid erhältlich. Letzterer bietet mehr als 620 Kilometer Reichweite, davon bis zu 122 Kilometer rein elektrisch. 

> Weiterlesen: VW Caddy eHybrid im Test

Was es sonst noch zu berichten gibt? Fünf Jahre Garantie sind ebenso serienmäßig wie die Möglichkeit der Vorsteuerabzugsfähigkeit. Das alles ist super, aber nur wenig neu. Rein technisch bleibt bei der Modellpflege wohl das Meiste beim Alten, der Innenraum wird aber dafür ebenso aufgewertet, unter anderem mit einem größeren, freistehendem Zentral-Display. Der Rest wird aber erst zur offiziellen Markteinführung bekanntgegeben.

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