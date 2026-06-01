VW Golf Falco Edition: Auf den Spuren des Falken

Test Ford E-Tourneo Courier: Kleiner Planwagen
Beim vollelektrischen Connect stellt sich nicht die Frage, ob die Reichweite reicht. Sondern wie man damit schlau umgeht...
Dass Volkswagen eine Falco-Edition des ewigen Golf lanciert hat, mag verwundern. Etwas tiefer gegraben, zeigen sich überraschende Berührungspunkte zwischen Österreichs größtem Musiker und der Marke, die mehr Rhythmus im Benzin hat als gedacht.
Was, das ist alles? Sonderlich angetan war der harte Hamburger nicht, was das Wiener Wunderkind ihm da in seinem Büro vorspielte. Und sonst gibt es nichts zum Probehören, soll Horst Bork einen noch weitgehend unbekannten Johann Hölzel gefragt haben, als dieser auf die B-Seite verwies und meinte, ja da gibt’s schon noch was, aber das hat halt mit Drogen und so zu tun. Dass der erfahrene Musikmanager auf diese andere Nummer bestand, sollte Folgen haben. Denn das war „Der Kommissar“, und zugleich Startschuss zu Falcos Durchbruch. So weit, so weitgehend bekannt.
Maschine brennt
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