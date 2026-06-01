Über die grundsätzlichen Qualitäten des Courier – egal ob als Transit oder Tourneo – bedarf es keiner größeren Erläuterungen mehr. Ersonnen und erdacht als lupenreiner Ford, kommt man bei nur 4,3 Metern Länge auf 570 Liter Kofferraum bei voller Bestuhlung oder gut 2,1 Kubikmeter Laderaum. Optik ist für ein kleines Nutzi auch ungewohnt lässig und schön eckig, und sogar die Zweifarblackierung hat etwas Reizvolles, macht es diese eigentlich sehr nutzorientierte Klasse der Hochdachkombis ja schon wieder cool. So weit, so gut also. Was bleibt, ist aber die Frage, wie viel der Courier-Mitgift bei der vollelektrischen Version übrig bleibt.

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Klein ist fein

Der gravierendste Punkt ist natürlich der Preis. Während es beim 125 PS starken Benziner bereits bei 26.677 Euro brutto losgeht, darf man beim E schon 31.000 Euro netto hinlegen. Für den Active, unser Testexemplar, werden schon 34.400 Euro fällig – und weil die Frage bestimmt auftauchen wird: Als nutzorientierter Transit müssen 30.200 Euro hingeblättert werden, wenns elektrisch sein soll, wohingegen der E-Transit Courier bei 31.000 exkl. startet. Die verbaute Technik kennt man bereits aus dem Puma Gen-E, verfügt also über einen 136 PS starken Motor, der seinen Saft aus einem 46-kWh-Akku bezieht, der so geschickt im Unterboden verbaut ist, dass von den ursprünglichen Kofferraummaßen alle Liter übrig bleiben. Mehrgewicht? Im Vergleich zum Benziner knappe 200 Kilo, was über das fast schon sportliche Fahrverhalten schon einiges aussagt. So ein kleiner Akku hat schon seine Vorteile. Aber eben nicht nur.

Das gefällt uns: Handling, Platz, die kompakte Größe

Das vermissen wir: ganz klar mehr Reichweite im Winter

Die Alternativen: Opel Combo, Renault Kangoo

Denken, dann lenken

Während man im Sommer mit den gewohnt leicht optimistischen WLTP-Werten von 320 Kilometern locker über die Runden kommt, kann es in Wintern wie dem letzten schon haariger werden. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die verbleibenden 150 Kilometer bei Minusgraden (und aufgedrehter Heizung, wohlgemerkt) reichen im betrieblichen Großstadtalltag nach wie vor. Es bedarf aber einer gewissen Planung und einer heimischen Wallbox. Der Rest aber lässt keinen Schüttelhuber vermissen: Ausreichend Dampf sorgt für souveräne Ampelsprints und über die knackige Lenkung und das agil abgestimmte Fahrwerk braucht man bei einem Ford kein Wort verlieren.