VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Drive FLEET Convention FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Test: Dacia Bigster

main-photo

Katzinger

Weitere Fotos

Dem Dacia Bigster fliegen die Sympathien und Ehrungen dieser Tage geradezu entgegen. Wir wollten in der Hybrid-Variante herausfinden, ob der „Bahö“ gerechtfertigt ist.

Neben dem Sieg beim „Großen Österreichischen Automobilpreis des ARBÖ“ ist der Preis-Leistungs-Herausforderer auch unter den Finalisten für das „Car of the Year“ – ein prestigeträchtiger Experten-Award, der allerdings erst nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe vergeben wird. Bei Privatkunden führt der Dacia Bigster gar die österreichischen Verkaufs-Charts an, wie der Hersteller vermeldet. 

Smart not sorry!
Eine der Ursachen dafür ist zweifelsohne der Preis: Ab 24.490 Euro ist man dabei, für einen ausgewachsenen C-SUV eine Ansage. Unser Tester schlägt trotz schöner Extras wie Zweifarblackierung, 19-Zöllern oder Winterpaket mit fairen 32.155 Euro zu Buche. Der Vollhybridantrieb – kein Minderheitenprogramm, wie man bei Dacia betont – liefert gerade im Speckgürtel, wohl das angestammte Revier des Wagens, zuverlässig ab. Dessen Bewohner macht sich morgens gern auf leisen Sohlen rein elektrisch aus der Parklücke, die Wahl der Fahrstufe erfolgt sanft und automatisch, und der Dreizylinder-Benziner wird nur dann unangenehm laut, wenn man volle Leistung abruft, etwa bei Überholvorgängen oder an Steigungen.
Rauer, mit Ecken und Kanten, präsentiert sich nicht nur das insgesamt gefällige Exterior, sondern auch der Innenbereich. Der viele Kunststoff mag die eine oder andere Nase kräuseln. Dem wäre entgegenzuhalten, dass robust und pflegeleicht besser zum Charakter des Wagens passen als edle Velourstoffe oder Leder. Hier regiert eben Bodenständigkeit statt etepetete, garniert mit ein paar pfiffigen Details: etwa fünf im Bigster verteilten Befestigungspunkten, an denen praktische Gadgets von Tablet- oder Handyhalterung bis hin zu einem Universal-Kubus namens „You-Clip 3 in 1“ befestigt werden können. Smart statt schick, darf auch sein.

5,5 Liter im Speckgürtelmix 
Weiters positiv aufgefallen ist uns die exzellente Übersicht, selbst beim Rangieren in engen Verhältnissen wird das – eh nicht so kristallklare – Bild der Rückfahrkamera nicht gebraucht. 
Noch mehr feiern als das aktuelle Angebot dürfte der Alpenrepublikaner in Bälde den Allradantrieb – derzeit nur mit Handschalter und Mild-Hybrid erhältlich – in Kombination mit der tadellosen Multi-Mode-Automatik. Abschließend noch ein Blick auf den Verbrauch, im Speckgürtelmix sind wir auf 5,5 Liter gekommen, was als durchaus anständig bezeichnet werden darf. 

Meist gelesen

1

Test: Hyundai Ioniq 9

2

Helden auf Rädern: Lada Samara

3

Schon gefahren: Toyota Aygo X

4

Test: Dacia Bigster

5

Ratgeber Vertragsanpassungen, Teil 1

6

WK Wien hilft Betrieben bei nachhaltiger Mobilität

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE 12/2025-01/2026

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Schon (vorab) gefahren: Cupra Raval

Schon (vorab) gefahren: Cupra Raval
Test: Dacia Bigster

Test: Dacia Bigster
Smatrics und Suzuki starten Kooperation

Smatrics und Suzuki starten Kooperation
„Jeep hat eine lange Geschichte der Anpassung“

„Jeep hat eine lange Geschichte der Anpassung“

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Schon (vorab) gefahren: Cupra Raval

  • Test: Dacia Bigster

  • Schon gefahren: Toyota Aygo X

  • Test: Hyundai Ioniq 9

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Schon gefahren: VW T-Roc

  • Test: Kia EV4

  • Schon gefahren: Renault Clio

  • Schon gefahren: Opel Mokka GSE

  • Test: Ford Puma Gen-E

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

WERKSTATT-FORUM 2026

WERKSTATT-FORUM 2026

Time: 25/02/2026

Location: Stage3, 1030 Wien

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia