Ford: Mehr Reichweite und BlueCruise für den Puma Gen-E

Schon seit einigen Jahren auf dem Markt, kam der Puma als E-Variante Gen-E letztes Jahr auf den Markt. Und nun gibt es eine grobe Überarbeitung, die interessante Neuigkeiten mit sich bringt. Dank einer überarbeiteten Batteriekonstruktion erhöht sich die Reichweite von bislang 376 auf 417 Kilometer. Gleichzeitig verpasst Ford dem kleinsten Modell im Sortiment teilautomatisiertes Fahren auf Level 2+. Die BlueCruise-Technologie erlaubt es dem Fahrer, auf Autobahnen die Hände vom Lenkrad zu nehmen, solange die Aufmerksamkeit weiter voll auf das Verkehrsgeschehen gerichtet ist.

> Weiterlesen: Ford BlueCruise

BlueCruise steht in 16 europäischen Märkten zur Verfügung und gilt als das am weitesten verbreitetes System seiner Art in Europa. Aktuell lässt es sich bereits auf mehr als 135.000 Autobahn-Kilometern – den sogenannten Blue Zones – in zahlreichen Ländern nutzen, natürlich auch in Österreich. Allerdings hat das seinen Preis: Neben einer einmaligen Aktivierung für den gesamten Lebenszyklus kann man dieses Assistenzsystem auch für einzelne Monate oder Jahre buchen – zum Beispiel für Ferien- oder Dienstreisen. Für alle Ford Puma oder Puma Gen-E des neuen Modelljahrs ist indes eine dreimonatige Testphase kostenlos.

> Weiterlesen: Ford Puma Gen-E im Test

Neue Außen- und Klangfarben

Die weiteren Updates: Das Audiosystem von B&O legt mit dem neuen Modelljahr an Performance zu. In den Ausstattungslinien ST-Line X, ST Powershift und Puma Gen-E Premium serienmäßig, liefert sie fortan mehr als 650 Watt Spitzenleistung. Dazu gibt es ein Infotainment-System mit Zugang zu Streaming-Diensten, Spielen und sogar Karaoke-Anwendungen. Die vernetzte Navigation nutzt für ihre Routenplanung Cloud-Daten und leitet den Fahrer an Verkehrsstaus vorbei. Dazu erweitert Cactus Grey die Farbpalette für den Puma Gen-E, während Electric Yellow nun auch für den Puma mit Benzinmotor zur Wahl steht.