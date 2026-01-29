VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Drive FLEET Convention FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Schon gefahren: Toyota Aygo X

main-photo

Toyota

Mit dem neuen Aygo X Hybrid schlägt Toyota ein neues Kapitel auf und bringt seine bewährte Hybridtechnik erstmals in das kleinste europäische Fahrzeugsegment.

Während der Vorgänger noch als klassischer Einstiegs-Kleinwagen mit 1,0-Liter-Benzinmotor positioniert war, erfolgt nun ein klarer Technologiesprung nach vorne, und der Aygo X wird ausschließlich als Vollhybrid angeboten. Der 1,5-Liter-Benziner liefert nun 92 PS, in Kombination mit dem 80 PS Elektromotor bedeutet das eine Systemleistung von 116 PS. Die Power macht aus dem Aygo X ein komplett anderes Auto, die Beschleunigung von unter zehn Sekunden auf 100 km/h liegt satte fünf Sekunden unter dem Vorgänger.

Fast ein Dreiliter-Auto
Bemerkenswert ist die Effizienz, 85 Gramm CO2 bedeuten aktuell den niedrigsten Emissionswert aller Fahrzeuge ohne Plug-in-Technik. Der offizielle WLTP-Verbrauch liegt bei 3,7 Litern. Gerade im Stadtverkehr profitiert das Fahrzeug vom hohen elektrischen Fahranteil, dem leisen Anfahren und der insgesamt ruhigeren Charakteristik. Trotz der zusätzlichen Komponenten bleiben Radstand, Kofferraumvolumen und Wendekreis unverändert, ermöglicht u. a. durch eine neuartige Anordnung der Batterieeinheiten längs unter der Rücksitzbank. Toyota bietet den Aygo X Hybrid in mehreren klar differenzierten Ausstattungsvarianten an. Während die Standardversionen komfortorientiert abgestimmt sind, setzt der GR Sport auf straffere Dämpfer, härtere Federn und eine direkter abgestimmte Lenkung. Dank seines sehr niedrigen Verbrauches und der zuverlässigen Hybridtechnik ist der Japaner prädestiniert für  urbanen Flotteneinsatz. Der Aktions-Einstiegspreis von 18.490 Euro ist ein weiteres starkes Argument für den Toyota Aygo X Hybrid. 

Meist gelesen

1

Helden auf Rädern: Ford Model Y

2

Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

3

Dauertest-Update: BYD Sealion 7

4

Schon gefahren: VW T-Roc

5

Sicherheit ist Pflicht

6

Bis zu 6.000 Euro: Neue E-Auto-Förderung in Deutschland

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE 12/2025-01/2026

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Test: Hyundai Ioniq 9

Test: Hyundai Ioniq 9
Schon gefahren: Toyota Aygo X

Schon gefahren: Toyota Aygo X
Ford: Mehr Reichweite für Capri und Explorer

Ford: Mehr Reichweite für Capri und Explorer
Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Schon gefahren: Toyota Aygo X

  • Test: Hyundai Ioniq 9

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Schon gefahren: VW T-Roc

  • Test: Kia EV4

  • Schon gefahren: Renault Clio

  • Schon gefahren: Opel Mokka GSE

  • Test: Ford Puma Gen-E

  • Schon gefahren: Jaecoo 7 Plug-in-Hybrid

  • Schon gefahren: DS N°4

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

WERKSTATT-FORUM 2026

WERKSTATT-FORUM 2026

Time: 25/02/2026

Location: Stage3, 1030 Wien

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia