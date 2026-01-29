Schon gefahren: Toyota Aygo X
Mit dem neuen Aygo X Hybrid schlägt Toyota ein neues Kapitel auf und bringt seine bewährte Hybridtechnik erstmals in das...
Mit dem neuen Aygo X Hybrid schlägt Toyota ein neues Kapitel auf und bringt seine bewährte Hybridtechnik erstmals in das kleinste europäische Fahrzeugsegment.
Während der Vorgänger noch als klassischer Einstiegs-Kleinwagen mit 1,0-Liter-Benzinmotor positioniert war, erfolgt nun ein klarer Technologiesprung nach vorne, und der Aygo X wird ausschließlich als Vollhybrid angeboten. Der 1,5-Liter-Benziner liefert nun 92 PS, in Kombination mit dem 80 PS Elektromotor bedeutet das eine Systemleistung von 116 PS. Die Power macht aus dem Aygo X ein komplett anderes Auto, die Beschleunigung von unter zehn Sekunden auf 100 km/h liegt satte fünf Sekunden unter dem Vorgänger.
Fast ein Dreiliter-Auto
Bemerkenswert ist die Effizienz, 85 Gramm CO2 bedeuten aktuell den niedrigsten Emissionswert aller Fahrzeuge ohne Plug-in-Technik. Der offizielle WLTP-Verbrauch liegt bei 3,7 Litern. Gerade im Stadtverkehr profitiert das Fahrzeug vom hohen elektrischen Fahranteil, dem leisen Anfahren und der insgesamt ruhigeren Charakteristik. Trotz der zusätzlichen Komponenten bleiben Radstand, Kofferraumvolumen und Wendekreis unverändert, ermöglicht u. a. durch eine neuartige Anordnung der Batterieeinheiten längs unter der Rücksitzbank. Toyota bietet den Aygo X Hybrid in mehreren klar differenzierten Ausstattungsvarianten an. Während die Standardversionen komfortorientiert abgestimmt sind, setzt der GR Sport auf straffere Dämpfer, härtere Federn und eine direkter abgestimmte Lenkung. Dank seines sehr niedrigen Verbrauches und der zuverlässigen Hybridtechnik ist der Japaner prädestiniert für urbanen Flotteneinsatz. Der Aktions-Einstiegspreis von 18.490 Euro ist ein weiteres starkes Argument für den Toyota Aygo X Hybrid.
