VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Drive FLEET Convention FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

Test: Hyundai Ioniq 9

main-photo

Stefan Schmudermaier

Weitere Fotos

Mit 5,06 Metern Länge ist das neue Hyundai-Flaggschiff sowas wie ein SUV-Kombi-Van und wartet mit viel Platz im Innenraum und Sitzplätzen für bis zu sieben Personen auf.

Suv ist nicht gleich SUV, das wird spätestens bei den äußeren Abmessungen klar. Mit über fünf Metern Länge ist der Ioniq 9 jedenfalls ein ordentlicher Lackl, andererseits aber auch auf den Millimeter gleich lang wie ein BMW i5 Touring. Die Wuchtigkeit des Koreaners kommt nicht zuletzt durch den hohen Aufbau, der ordentlich Platz im Innenraum garantiert. Was sich durch fürstliche Beinfreiheit im Fond bemerkbar macht, oder – schiebt man die mittleren Sitze etwas nach vorne – selbst in Reihe drei die Mitnahme zweier weiterer Erwachsener ermöglicht. Und das bieten im Normalfall eher Vans als Kombis oder SUVs. Noch luftiger geht’s zu, wenn man sich für die sechssitzige Variante in 2-2-2-Bestuhlung entscheidet.

Desinfektion gefällig?
Das Kofferraumvolumen ist nicht minder beeindruckend, selbst wenn das gesamte Gestühl aufgestellt ist – passiert in Reihe drei elektrisch – sind noch 338 Liter vorhanden, als Zweisitzer schluckt der große Hyundai bis zu 2.419 Liter. Praktisch: Im 52 Liter großen Frunk lassen sich Ladekabel und Zubehör unterbringen. Und noch ein interessantes Feature bringt der Ioniq 9 mit, unter einer Klappe im Bereich der Mittelkonsole lassen sich Dinge – etwa ein Handy – mit UV-Licht desinfizieren, zehn Minuten dauert der Vorgang. Auch sonst bleiben im von uns gefahrenen Topmodell Calligraphy kaum Wünsche offen, einzige Aufpreisposten sind Komfortsitze in Reihe zwei für 990 Euro, das Panoramadach für 1.490 Euro und die verzichtbaren digitalen Außenspiegel für die gleich Summe.

Flott in jeder Hinsicht
Bei der Antriebsbatterie schöpft der Hyundai aus dem Vollen, 110 kWh stehen zur Verfügung, 600 Kilometer sollen damit nach WLTP möglich sein.  Unser Praxisschnitt hat sich bei 25 kWh eingependelt, was hochgerechnet einer Reichweite von etwa 440 Kilometern entspricht, aber das Leergewicht von 2.721 Kilogramm will auch bewegt werden – in der Performance-Variante in beachtlichen 5,2 Sekunden auf 100 km/h. Flott geht auch das Laden vonstatten, bei DC mit maximal 233 kW ist die Batterie in 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Die Preisliste startet beim 2WD Trendline ab 58.325 Euro netto, für unser Topmodell werden 87.490 dann nicht mehr vorsteuerabzugsfähige Euronen fällig. 

Meist gelesen

1

Helden auf Rädern: Ford Model Y

2

Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

3

Dauertest-Update: BYD Sealion 7

4

Schon gefahren: VW T-Roc

5

Sicherheit ist Pflicht

6

Bis zu 6.000 Euro: Neue E-Auto-Förderung in Deutschland

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE 12/2025-01/2026

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Test: Hyundai Ioniq 9

Test: Hyundai Ioniq 9
Schon gefahren: Toyota Aygo X

Schon gefahren: Toyota Aygo X
Ford: Mehr Reichweite für Capri und Explorer

Ford: Mehr Reichweite für Capri und Explorer
Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Schon gefahren: Toyota Aygo X

  • Test: Hyundai Ioniq 9

  • Dauertest-Update: BYD Sealion 7

  • Schon gefahren: VW T-Roc

  • Test: Kia EV4

  • Schon gefahren: Renault Clio

  • Schon gefahren: Opel Mokka GSE

  • Test: Ford Puma Gen-E

  • Schon gefahren: Jaecoo 7 Plug-in-Hybrid

  • Schon gefahren: DS N°4

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

WERKSTATT-FORUM 2026

WERKSTATT-FORUM 2026

Time: 25/02/2026

Location: Stage3, 1030 Wien

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia