Willhaben: Das sind die Mobilitätstrends 2026

main-photo

willhaben / Daniel Waschnig Photography

Für die Verkaufsplattform Willhaben wird 2026 ein sehr gutes Jahr für den Autokauf. KI wird sich breiter durchsetzen, Elektromobilität verzeichnet im Gebrauchtmarkt konstante Zuwächse und bessere Vernetzung und Fernsteuerung sorgt für mehr Sicherheit.

 

Zumindest in der Autowelt treffen derzeit wohl zwei altgediente Weisheiten aufeinander: Die Qual der Wahl. Und die Gunst der Stunde: „Der Automarkt ist derzeit so vielfältig wie wohl selten zuvor. Die Auswahl für potenzielle Käuferinnen und Käufer ist daher enorm. Egal ob neu oder gebraucht, welcher Fahrzeugtyp es sein darf und welcher Kraftstoff dabei zum Einsatz kommen soll. Für alle, die derzeit ein Auto suchen, ist das auch preislich eine sehr gute Nachricht“, sagt Alexander Reissigl, Head of Auto & Motor bei willhaben. Gemeinsam mit seinem Team hat er aktuelle Trends und Marktentwicklungen und deren Einfluss auf die Mobilität in Österreich analysiert.

Gutes Jahr für Autokauf
„Durch eine sehr hohe Angebotsdichte geraten die Fahrzeugpreise 2026 voraussichtlich weiter unter Druck. Vergleichen lohnt sich besonders, der Verhandlungsspielraum steigt. Gleichzeitig hat sich die Lage für Verkäufer verändert: Gute Vermarktung macht in dieser Situation auch für private Anbieter den entscheidenden Unterschied. Verkäufer merken, dass Sichtbarkeit, Präsentation und realistische Preise immer wichtiger werden, um ein Fahrzeug erfolgreich verkaufen zu können. Für Hersteller wird der Markt einerseits durch neue Wettbewerber mit teils sehr sportlicher Preisgestaltung, aber auch angetrieben von Kosten-Themen im Energie- und Standort-Bereich, sicher herausfordernd bleiben“, so Reissigl.

Bei den beliebtesten Marken von Gebrauchtwagensuchenden gab es 2025 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung. Hier lag VW vor Audi, Skoda, BMW und Seat an der Spitze.

AI im Großeinsatz
In Forschung, Entwicklung und Produktion tun sich auf Basis von Daten und KI ebenso große Chancen auf wie in der Verwaltung sowie im Sales-Bereich. Kompetenz im Einsatz der richtigen Tools perfektioniert zudem das interne Reporting, ergänzt aber auch die externe Beratungsleistung und hilft bei Erreichbarkeits-Engpässen. Vom klassischen Verkaufsprozess über Finanzierung und Service, eine Vielzahl an geschäftlichen Abläufen wird eine weitere Vereinfachung und Beschleunigung erleben.

Land am Strome
Die Elektromobilität wird auch 2026 in Österreich weiter an Marktanteil gewinnen. Schon 2025 legte die Anzahl an Anzeigen mit rein-elektrischen Fahrzeugen auf willhaben um fast ein Viertel zu. „Technische Neuerungen und entsprechende Vermarktung neuer Modelle fokussieren sich im Moment besonders auf den Reichweiten-Aspekt. Dieser lag gemäß einer Studie von willhaben und dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent im Jahr 2025 auch auf Platz 1 der für Käuferinnen und Käufer wichtigsten Faktoren. Gefolgt von Anschaffungspreis und schnellerer Ladezeit“, sagt Reissigl.

Sicherheit bei Vernetzung und Fernsteuerung
So hilfreich aktuelle technische Standards für Fernzugriff, automatische Updates und Co. auch sind, spätestens seit den Debatten über Sicherheitslücken und mögliche Zugriffs-Risiken umfassen die geopolitischen Aspekte neben Hersteller-Abhängigkeiten auch immer mehr Infrastruktur-Themen. „Hinsichtlich Ausfallsicherheit und Bewahrung von Vertrauen in Systeme und Technologie bringt das Jahr 2026 hier mit Sicherheit eine Vielzahl an Debatten, Sensibilisierung und Aufgaben mit sich“, so Reissigl abschließend.

