Test: Kia EV4
Die elektrische Kompaktklasse ist dieser Tage nicht gerade heiß umfehdet, umso willkommener Kias neuer, interessant geze...
Die EU hat im anhaltenden Handelskonflikt mit China den Vorschlag eingebracht, statt der bisherigen „Strafzölle“ Mindestpreise auf importierte E-Autos festzulegen.
Die EU-Kommission hat in neuen Leitlinien nun die Möglichkeit eröffnet, durch Mindestpreise die Zusatzzölle auf aus China importierte Elektroautos zu ersetzen. Dazu sollen sich Hersteller aus China verpflichten, zudem sollen Zusagen zu Investitionen in der EU oder eine Limitierung der exportierten Stückzahlen einen positiven Effekt haben.
Erste Reaktionen aus China sollen auf diesen Vorstoß sollen durchaus positiv gewesen sein. Gleichzeitig räumt die Kommission ein, dass die von den chinesischen Firmen vorgeschlagenen Angebote auch wirksam die durch Subventionen entstandenen Wettbewerbsverzerrungen ausgleichen sollen.
2024 hat die EU sich dazu durchgerungen, zusätzliche Zölle auf in China produzierte Elektroautos einzuheben, um die heimischen Hersteller zu schützen. Auslöser war eine Untersuchung, die zu dem Schluss kam, dass chinesische Produzenten aufgrund staatlicher Subventionen ihre Autos bis zu 20 Prozent günstiger anbieten können.
Letzte MeldungenMehr lesen >>
Aktuelle FahrzeugtestsMehr lesen >>
Test: Kia EV4
Die elektrische Kompaktklasse ist dieser Tage nicht gerade heiß umfehdet, umso willkommener Kias neuer, interessant geze...
Schon gefahren: Renault Clio
Mit dem Clio schreibt Renault an seiner eigenen unendlichen Geschichte. Nach 17 Millionen Exemplaren geht sie munter we...
Schon gefahren: Opel Mokka GSE
Mit dem Mokka GSE bringt Opel nicht einfach ein auf Sport geschminktes elektrisches Kompakt-SUV, sondern bedient sich de...
Test: Ford Puma Gen-E
Das Facelift macht den Puma gleich doppelt besser. Er bekam nicht nur E-Antrieb, sondern auch zahlreiche Detailverbesser...
Schon gefahren: Jaecoo 7 Plug-in-Hybrid
Den Begriff "China-Speed" hört man dieser Tage oft in Bezug auf die Fahrzeugproduktion. Er könnte auch für das Tempo ste...
Schon gefahren: DS N°4
DS Automobiles nimmt einen neuen Anlauf in der Premium-Kompaktklasse, der N°4 zeigt sich durch und durch selbstbewusst –...
Test: Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC EQ
Der neue, elektrische Mercedes-Benz CLA hat viele Vorschusslorbeeren im Hinblick auf Effizienz und Ladeleistung bekommen...
Test: Toyota Hilux GR Sport
Im Kern ganz der Alte, haucht Hybrid-Power und GR-Auftreten dem Hilux eine ungeahnte Leichtigkeit ein. Das hat natürlic...
Kommende Veranstaltungen
Time: 25/02/2026
Location: Stage3, 1030 Wien
Time: 09/06/2026
Location: Hofburg Wien
Time: 20/10/2026
Location: Hofburg, Wien
© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia