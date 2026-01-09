VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
Schon gefahren: Opel Mokka GSE

Stellantis

Mit dem Mokka GSE bringt Opel nicht einfach ein auf Sport geschminktes elektrisches Kompakt-SUV, sondern bedient sich der Erfahrung im Motorsport und stellt ein leistbares Spaßgerät auf die Räder.

Mit der Präsentation des Mokka GSE setzt Opel ein Zeichen: Einerseits kann Elektromobilität mehr sein als Effizienz und Alltagstauglichkeit, sie kann auch Motorsport-Gene, die direkt aus dem Rallyesport abgeleitet werden, tragen. Und im Fall des Mokka GSE ist dieser Anspruch nicht nur kommunikativ, sondern technisch belegbar, wurden hier die Kern­elemente doch direkt auf das Serienfahrzeug übertragen. Das Fahrzeug ist nicht nur einfach sportlich abgestimmt, um ein dynamisches Image zu erzeugen, vielmehr basiert er technisch auf einem klaren Entwicklungsprinzip. Der Mokka Rallye fungierte als Versuchsträger für Motor, Hochvolt-Komponenten, Sperrdifferenzial und Abstimmung von Fahrwerk und Vorderachse. 

Feine Motorsport-Zutaten
Der GSE übernimmt davon zentrale technische Komponenten und Setups: 280 PS und 345 Nm Drehmoment, ein mechanisches Sperrdifferenzial, ein verstärkter Stabilisator an der Hinterachse für direkteres Einlenken, eine reine hydraulische Bremse im Track-Modus und ein Fahrwerkssetup mit klarer Motorsport-Signatur. Zum Drüberstreuen gibt’s noch 20-Zoll-Felgen und 380-Millimeter-Bremsscheiben mit 4-Kolben-Bremsanlage.

Entwicklungshelfer Manfred Stohl
Die Entwicklungsarbeit erfolgte unter Zuhilfenahme und Einbindung der Opel-Werksfahrer wie Calle Carlberg, aktueller ERC4-Rallye-Europameister und auch gefördert von Manfred Stohl, der mit seiner Firma STARD sehr stark in das Projekt Mokka GSE miteingebunden war. Das Resultat ist eine für ein Elektro-SUV – sofern man hier noch von einem SUV sprechen kann – ungewöhnlich präzise Vorderachse, hohe Stabilität beim Einlenken und eine für ein frontgetriebenes Fahrzeug sehr feine Traktion an der Vorderachse. Der Mokka GSE lässt sich präzise platzieren, führt sauber über die Vorderachse und belohnt einen sportlichen Fahrstil mit spürbarer Rückmeldung, Alcantara-Sportsitze sorgen für Halt. Unterm Strich sind 38.992 Euro netto für diesen kompakten Sportler fair eingepreist, Reichweiten- (336 km) und Ladewunder (100 kW DC) darf man aber keine erwarten. •

