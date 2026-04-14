VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Convention FLEET Drive FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC NEWSLETTER FOTOS
logo

VW stellt Sonderedition "Golf Falco" vor

main-photo

Alle: Porsche Holding

Weitere Fotos

Viele (Alt-)Stars der internationalen und österreichischen Musikszene gaben sich zur Fahrzeugpräsentation ein Stelldichein in Wiens legendärer Disco U4.

"Stilvoll, mutig und unverwechselbar" wie der im Jahr 1998 verstorbene Popstar sollen die Modelle der VW Golf Falco Edition sein. Designelemente am Fahrzeug und im Inneren erinnern an den Künstler: prägnante Schwarz-Akzente, ein Signature-Emblem an der C-Säule, spezielle Interieurdetails und natürlich ein Top-Soundsystem von Harman Kardon.

> Weiterlesen: Mythen und Fakten rund um den Golf GTI

Zugabe beim GTI

Beide Modelle werden durch eine eigens kreierte Präsentbox mit feinster Vinyl-Platte ergänzt, zu den GTI Modellen gibt es auch noch eine handsignierte Ausgabe der jüngst erschienen Falco-Biografie des bekannten Produzenten Rudi Dolezal, der wie sein ehemaliger Geschäftspartner Hannes Rossacher und viele andere bekannte Gesichter aus der Musikszene zur Präsentation im U4 zugegen war.

Das Projekt wurde in gut einem halben Jahr Vorbereitungszeit umgesetzt; in ihrer Präsentation erinnerte VW-Pkw-Markenleiterin Österreich Gudrun Zeilinger an vergangene Pop-Kooperationen von Volkswagen aus den 1990er Jahren (Genesis, Pink Floyd, Bon Jovi). Die Falco-Edition ist für Österreich exklusiv.

Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer Porsche Austria: „Falco ist ein österreichisches Original – mutig, stilbildend, zeitlos. Genau dafür steht auch unser Golf. Unser Golf Falco Editionen sind eine Hommage an eine Persönlichkeit, die weit über die Popkultur hinauswirkt.“

Motorisierungen und Preise

Der Golf Falco Edition ist als Benziner, Diesel und Mildhybrid erhältlich – je mit 115 oder 150 PS. Die Preise beginnen bei 32.990 Euro. 

Der auf 40 Stück limitierte GTI Falco Edition kostet ab 56.490 Euro.

Meist gelesen

1

Die Peugeot Nutzfahrzeuge: Lösungen für jedes Business

2

Helden auf Rädern: Brasinca Uirapuru

3

Ladekarten im Überblick

4

Speziell für die Großstadt: der Ford Transit City ist maßgeschneidert

5

Helden auf Rädern: Mercedes Vaneo

6

Test: Nissan Qashqai Hybrid

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE & Wirtschaft 02-03/2026

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Potenzial von Tempo 100 wird deutlich überschätzt

Potenzial von Tempo 100 wird deutlich überschätzt
VW stellt Sonderedition "Golf Falco" vor

VW stellt Sonderedition "Golf Falco" vor
Raserparagraf unter Reparaturdruck

Raserparagraf unter Reparaturdruck
Helden auf Rädern: Mercedes Vaneo

Helden auf Rädern: Mercedes Vaneo

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Test: Nissan Qashqai Hybrid

  • Schon gefahren: Fiat 500 Hybrid

  • Erste Ausfahrt mit dem Omoda 5

  • Schon gefahren: Kia EV5

  • Test: Audi Q5 e-hybrid

  • Schon gefahren: Kia PV5

  • Schon gefahren: Toyota bZ4X

  • Schon gefahren: Peugeot 308

  • Schon (vorab) gefahren: Cupra Raval

  • Test: Dacia Bigster

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

FLEET Convention 2026

FLEET Convention 2026

Time: 09/06/2026

Location: Hofburg Wien

FLEET Drive 2026

FLEET Drive 2026

Time: 30/09/2026

Location: Werft Korneuburg

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

AutoZum 2027

AutoZum 2027

Time: 20/01/2027

Location: Messe Salzburg

Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia