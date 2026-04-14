VW stellt Sonderedition "Golf Falco" vor

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Viele (Alt-)Stars der internationalen und österreichischen Musikszene gaben sich zur Fahrzeugpräsentation ein Stelldichein in Wiens legendärer Disco U4.
"Stilvoll, mutig und unverwechselbar" wie der im Jahr 1998 verstorbene Popstar sollen die Modelle der VW Golf Falco Edition sein. Designelemente am Fahrzeug und im Inneren erinnern an den Künstler: prägnante Schwarz-Akzente, ein Signature-Emblem an der C-Säule, spezielle Interieurdetails und natürlich ein Top-Soundsystem von Harman Kardon.
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Beide Modelle werden durch eine eigens kreierte Präsentbox mit feinster Vinyl-Platte ergänzt, zu den GTI Modellen gibt es auch noch eine handsignierte Ausgabe der jüngst erschienen Falco-Biografie des bekannten Produzenten Rudi Dolezal, der wie sein ehemaliger Geschäftspartner Hannes Rossacher und viele andere bekannte Gesichter aus der Musikszene zur Präsentation im U4 zugegen war.
Das Projekt wurde in gut einem halben Jahr Vorbereitungszeit umgesetzt; in ihrer Präsentation erinnerte VW-Pkw-Markenleiterin Österreich Gudrun Zeilinger an vergangene Pop-Kooperationen von Volkswagen aus den 1990er Jahren (Genesis, Pink Floyd, Bon Jovi). Die Falco-Edition ist für Österreich exklusiv.
Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer Porsche Austria: „Falco ist ein österreichisches Original – mutig, stilbildend, zeitlos. Genau dafür steht auch unser Golf. Unser Golf Falco Editionen sind eine Hommage an eine Persönlichkeit, die weit über die Popkultur hinauswirkt.“
Der Golf Falco Edition ist als Benziner, Diesel und Mildhybrid erhältlich – je mit 115 oder 150 PS. Die Preise beginnen bei 32.990 Euro.
Der auf 40 Stück limitierte GTI Falco Edition kostet ab 56.490 Euro.
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