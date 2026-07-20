VERLAG TEAM KONTAKT MEDIADATEN ABO
logo
FLEET Convention FLEET Drive FLOTTE WISSEN Video-Akademie Fuhrpark KOMPAKT
NEWS E-PAPER CAR POLICY FUHRPARK-ABC DOWNLOADS NEWSLETTER FOTOS
logo

Skoda Octavia Combi im Test

main-photo

Weitere Fotos

Nur Vernunft allein kanns ja auch nicht sein. Als Sportline mit MHD-Benziner zeigt dieser Škoda Octavia, dass Fahrspaß ohne schlechtes Gewissen in eine nüchterne Fahrzeugklasse passt.

Als seriöser Octavia hat man es heutzutage schon schwer: Als beliebter Firmenwagen gibt es ihn allerorts zu sehen, ist meist in Weiß, Silber, Grau oder Silbergrau anzutreffen und immer, wirklich immer schlägt unter der vorderen Haube ein Selbstzünderherz. Das muss aber alles nicht sein. Wenn man nicht täglich von Wien nach Salzburg und zurück fährt, gibt es durchaus reizvolle Alternativen. Rot zum Beispiel. Als Benziner. Und ein wenig sportlich noch dazu. So wie diesen hier.

> Weiterlesen: Skoda Elroq im Flotten-Check

Lockerer Scheitel
Konkret treffen in diesem Combi der 1,5-TSI-Benziner mit vier Zylindern,
150 Pferden und Mild-Hybrid-Unterstützung, Siebengang-DSG und die reizvolle Sportline-Ausstattung aufeinander, was bedeutet: knackige Sportsitze, kraftvoller Antritt, ein in Schwarz gehaltener Innenraum und knapp über fünf Liter Verbrauch lassen den doch recht vernunftbetonten Octavia spürbar lässiger wirken, ohne gleich in Völlerei zu schwimmen. So wie wenn man einen streng gezogenen Scheitel mal ein wenig verwuschelt und mit Gel versieht. Dazu kommt eine überkomplette Ausstattung, die bis zum verstellbaren Fahrwerk eigentlich keine Wünsche offen lässt. Somit wäre auch das zusätzliche Sportline-Paket für knapp 1.000 Euro vernachlässigbar, das vor allem aus Matrix-LED-Licht, extragedämmten Scheiben und dem Einparkassistenten besteht, womit wir beim entscheidenden Punkt wären: Was kostet so ein Velvetroter Škoda denn? 

  • Das gefällt uns: alles, was Sinn ergibt, kompromiert in einem Auto
  • Das vermissen wir: die 19-Zoll-Räder
  • Die Alternativen: VW Golf Variant, Opel Astra ST 

Geschick gefragt 
Los geht es bei 46.390 Euro, was natürlich eine Hausnummer ist. Andererseits: Der gleich starke Diesel kommt als Sportline schon auf 48.350 Euro, und möchte man den Selection entsprechend aufrüsten, kommt man schnell auf eine höhere Summe. Und wer meint, auf den mHEV genannten 48-Volt-Mild-Hybrid-Antrieb zu verzichten: Das spart knapp 2.000 Euro trotz zwei Prozentchen mehr NoVA, bringt am Papier indes 0,4 Liter Verbrauchsvorteil und die DSG-Box noch dazu. Zudem steht die extra E-Power gerade dem Sportline gut zu Gesicht, sodass es wohl schlauer wäre, die 1.100 Euro für die 18-Zöller zu verschmerzen, die nicht ganz so galant Schläge wegdämpfen. Und der Rest liegt dann ganz im Verhandlungsgeschick mit der Buchhaltung. 

Škoda

Octavia Combi

Flotten-Tipp: 

TDI Selection

Testmodell: 

TSI MHD Sportline 

Hubraum | Zylinder

1.968 cm3 | 4

1.498 cm3 | 4

Leistung

115 PS (85 kW) 

150 PS (110 kW) 

Drehmoment

300 Nm ab 1.600/min

250 Nm ab 1.500/min

0–100 km/h | Vmax

10,1 s | 206 km/h

8,6 s | 225 km/h

Getriebe | Antrieb

6-Gang man. | Vorderrad

7-Gang aut. | Vorderrad

Ø-Verbrauch | CO2

4,4 l D | 116 g/km

5 l S | 114 g/km

Kofferraum | Zuladung

640–1.700 l | 486 kg

640–1.700 l | 505 kg

Basispreis | NoVA

38.950 € (inkl.) | 5 %

46.390 € (inkl.) | 4 %

Meist gelesen

1

Vorstellung: Das ist der neue VW ID. Cross

2

Rückblick

3

Schon gefahren: Mercedes VLE

4

Kommentar

5

Helden auf Rädern: Opel Senator

6

Studie: Auto bleibt Symbol für Freiheit

Aktuelle Ausgabe

magazine
FLOTTE & Wirtschaft 06-07/2026

Letzte Meldungen

Mehr lesen >>
Skoda Octavia Combi im Test

Skoda Octavia Combi im Test
Aion (GAC) mit Launch-Event in Wien

Aion (GAC) mit Launch-Event in Wien
Der tiefe Spiegel

Der tiefe Spiegel
AI for All: Xpeng feiert Rundumschlag

AI for All: Xpeng feiert Rundumschlag

Aktuelle Fahrzeugtests

Mehr lesen >>

  • Skoda Octavia Combi im Test

  • Toyota bZ4X Touring: Der Kombi neuer Schule

  • Schon gefahren: Mercedes VLE

  • Schon gefahren: Farizon V7E

  • Schon gefahren: Jaecoo 5 BEV

  • Das Dutzend ist voll

  • Skoda Elroq im Flotten-Check

  • Schon gefahren: Toyota C-HR+

  • Peugeot Partner Dangel 4WD im Test

  • Test: MGS6 EV - Familiengold

  • Test Ford E-Tourneo Courier: Kleiner Planwagen

  • Schon gefahren: Omoda 9

  • Das ganz normale Leben – MGS5 Luxury im Test

  • VW Transporter PanAmericana im Test

  • Renault Austral im Test

  • Hyundai Inster Cross Line im Test

  • Schon gefahren: Opel Astra

  • Schon gefahren: Lynk & Co 02, Lynk & Co 08

  • Test: Audi A6 Avant

  • Test: Nissan Qashqai Hybrid

  • Schon gefahren: Fiat 500 Hybrid

  • Test: Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 TI – Der Nachwuchs lernt kraxeln

  • Erste Ausfahrt mit dem Omoda 5

  • Schon gefahren: Kia EV5

  • Schon gefahren: Renault Twingo E-Tech Electric - Der Charakterkopf

  • Test: Audi Q5 e-hybrid

  • Schon gefahren: Kia PV5

  • Test: Smart #5 Brabus - Sanfter Riese

  • Schon gefahren: Toyota bZ4X

  • Schon gefahren: Peugeot 308

Newsletter
Mit dem FLOTTE-Newsletter immer informiert bleiben!
Logo

Kommende Veranstaltungen

FLEET Drive 2026

FLEET Drive 2026

Time: 30/09/2026

Location: Werft Korneuburg

A&W TAG 2026

A&W TAG 2026

Time: 20/10/2026

Location: Hofburg, Wien

AutoZum 2027

AutoZum 2027

Time: 20/01/2027 - 23/01/2027

Location: Messe Salzburg

FLEET Convention 2027

FLEET Convention 2027

Time: 01/06/2027 - 01/06/2027

Location: Hofburg Wien

Glanz für den Fuhrpark Mittelklasse-Stoffdach-Cabrio Teilzeit-Donnerbolzen Eine Kettezum Jubiläum Der Flotten-Spezialist
Home
Magazin
Foto/Video
Verlag
Team
Kontakt
Agb
Datenschutzerklärung
Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

Agb

Datenschutzerklärung

Impressum

AUTO & Wirtschaft

FAMILIENAUTOS

automotive GUIDE

AUTO BILD Österreich

FUHRPARK Kompakt

A&W-Tag

AUTO-Information

Nutzfahrzeug KOMPASS

FLEET Convention

Motorline.cc

WERKSTATT-FORUM

© 2026 A&W Verlag GmbH All Rights Reserved Developed by itMedia