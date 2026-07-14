Schon gefahren: Mercedes VLE
700 Kilometer Reichweite, Platz für bis zu acht Personen und Business-Class-Komfort: Der neue Mercedes VLE will Shuttle-...
700 Kilometer Reichweite, Platz für bis zu acht Personen und Business-Class-Komfort: Der neue Mercedes VLE will Shuttle-Dienste, Hotels und Firmenflotten überzeugen.
Kurvenreiche Bergstraßen rund um Bilbao, fünf Meter Fahrzeuglänge, acht Sitzplätze … und trotzdem haben wir das Gefühl, wie mit einem Luftkissenboot durch jede Kehre und über jede Unebenheit zu schweben: Der neue Mercedes-Benz VLE nennt sich zu Recht „Grand Limousine, auch wenn er ein elektrischer Luxus-Großraum-Van ist. Der VLE richtet sich im Vergleich zum Vorgänger EQV an eine noch breitere Kundengruppe mit „breiterer Streuung und Differenzierung, weil er noch größer, komfortabler und luxuriöser geworden ist“, so Dr. Marion Friese, Leiterin Marketing Mercedes-Benz Vans. „Er bietet sich als Basis-Shuttle-Fahrzeug an, aber auch als Executive- und Luxury-Shuttle.“
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Reichweite, die überzeugt
Der VLE basiert auf der neuen Van.EA-Architektur mit 800-Volt-Technologie. Die WLTP-Reichweite liegt bei über 700 Kilometern, in nur 15 Minuten lassen sich bis zu 355 Kilometer nachladen. Für Unternehmen, die bisher beim Umstieg auf Elektromobilität gezögert haben, dürfte das ein entscheidendes Argument sein, zumal Shuttle-Betreiber und Hotels meist klar definierte Fahrprofile haben und Ladezeiten gut planen können.
Luxus-Limo & City-Car
Neben Berg-Kurven-Räubern und Autobahn-Schweben überzeugt der VLE auch mit Wendigkeit und Stadtauto-Talenten. Die optionale Hinterachslenkung reduziert den Wendekreis auf lediglich 10,9 Meter. In einer engen Sackgasse „stecken bleiben“ ist Vergangenheit: Dank automatischen Rückwärtsfahrens pilotiert der VLE bis zu 150 Meter selbstständig auf der gefahrenen Linie retour.
Variable Business Lounge
Sein Top-Talent spielt der VLE im Innenraum aus. Je nach Konfiguration bietet er fünf bis acht Sitzplätze. Die Roll & Go-Sitze (nur manuell verstellbare) lassen sich hin- und herschieben, (mit entsprechender Muskelkraft) herausnehmen, rollen und in anderer Position einbauen. Derzeit ist die Standardversion VLE 300 mit unterschiedlicher Bestuhlung zu bestellen. •
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Mercedes
VLE
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Flotten-Tipp:
300 5-Sitzer
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Testmodell:
300 7-Sitzer
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Leistung | Drehmoment
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276 PS (203 kW) | 400 Nm
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276 PS (203 kW) | 400 Nm
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0–100 km/h | Vmax
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9,5 s | 180 km/h
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9,5 s | 180 km/h
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Getriebe | Antrieb
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Automatik | Front
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Automatik | Front
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Reichweite | Batterie
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713 km | 115 kWh
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703 km | 115 kWh
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Ø-Verbrauch
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18,4 kWh/100 km
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18,7 kWh/100 km
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Laden AC
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11 kW, k. A.
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11 kW, k. A.
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Laden DC
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300 kW, 25 min (10–80 %)
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300 kW, 25 min (10–80 %)
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Kofferraum | Zuladung
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795–4.078 l | 560 kg
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795–4.078 l | 560 kg
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Basispreis | NoVA
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72.136 € (exkl.) | 0 %
|k.A.
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