Vorstellung: Das ist der neue VW ID. Cross

In drei Leistungsstufen und mit zwei Batteriegrößen ist der VW ID. Cross ab sofort bestellbar. In nur 23 Minuten soll das kleine SUV den Stromspeicher wieder befüllt haben.

Nach dem ID. Polo ist der ID. Cross das zweite Modell auf Basis des MEB-Evo-Baukastens von Volkswagen. Er ist 4.153 mm lang, 1.581 mm hoch und 1.794 mm breit. Der Radstand beträgt 2.601 mm und im Vergleich zum T-Cross punktet der ID. Cross mit mehr Raum. So bietet er 475 Liter Stauraum – 20 Liter mehr als der T-Cross. Dies gelingt vor allem auch mithilfe eines zusätzlichen Bereichs unter dem variablen Ladeboden, zudem gibt es im elektrischen SUV einen zusätzlichen kleinen Gepäckraum (Frunk) unter der Fronthaube, der weitere 25 Liter aufnimmt.

Zu den Ausstattungshighlights gehören die optionalen „IQ.LIGHT – LED-Matrix-Scheinwerfer“ und 3D-LED-Rückleuchten mit beleuchteten LED-Querspangen und illuminierten VW-Logos. Im Innenraum setzt sich die klare Gestaltung konsequent fort: Hier sind es Details wie die textilbezogene Instrumententafel, veredelte Bedienelemente wie der griffig-metallische Außenrand der Audio-Bedienung in der Mittelkonsole und die angenehme Haptik aller Tasten, Regler, Griffe und Flächen, die eine einladende und freundliche Atmosphäre erzeugen.

Ebenfalls verfügbar ist das „Digital Cockpit Pro“, das in der Diagonale 26,0 cm (10,25 Zoll) groß ist. Aktiviert der Fahrer über die „View“-Taste im Multifunktionslenkrad die „Retro-Anzeige“, tauchen im „Digital Cockpit Pro“ die Instrumente eines Golf 1 auf. Links gibt es in diesem Fall einen klassischen Tacho, rechts einen Drehzahlmesser. Der allerdings zeigt im ID. Cross keine Drehzahlen eines Motors an, sondern (als Powermeter) die Energieabgabe oder Energieaufnahme des E-Antriebs. Der in der Mitte angeordnete Touchscreen ist mit einer Diagonale von 32,8 cm (12,9 Zoll) so groß wie ein hochwertiges Tablet.

Im ID. Cross kommt die neuste Evolutionsstufe des Modularen E-Antriebsbaukastens zum Einsatz. Das Herz des Systems ist die neue E-Maschine, die es im ID. Cross in drei Leistungsstufen mit 116, 135 und 211 PS geben wird1. Die Batterie gibt es in zwei Größen mit 37 kWh und 52 kWh netto. Die AC-Ladeleistung beträgt 11 kW, die kleinere Batterie kann an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 90 kW von 10 auf 80 Prozent in circa 23 Minuten5 geladen werden. Bei der größeren Version mit 52 kWh erfolgt das Laden von 10 auf 80 Prozent mit bis zu 105 kW – und einer besonders stabil verlaufenden Ladekurve – innerhalb von circa 24 Minuten.

Für die leistungsstärkere Variante wird optional ein neu entwickeltes adaptives DCC-Fahrwerk3erhältlich sein. Durch die kontinuierliche Anpassung der Dämpfung an Fahrbahn und Fahrsituation bietet das System ein besonders ausgewogenes Fahrerlebnis – von komfortablem Reisen bis hin zu einer dynamischeren Fahrweise.

Serienmäßig ist weiters Vehicle-to-load mit bis zu 3,6 kW. Wer zum Beispiel seine E-Bikes dank steckbarer Anhängerkupplung mit 75 kg Stützlast mit in das Wochenende nimmt, kann sie über einen Schuko-Stecker-Adapter außen über die Ladebuchse mit Energie versorgen. Und nicht nur dafür ist der Holländerhaken sinnvoll – der ID. Cross mit 52-kWh-Batterie kann Trailer mit einem Gesamtgewicht bis zu 1.200 kg an den Haken nehmen können.

Und wann geht es los? Da die kleinere Batterie mit 37 kWh erst ab Oktober 2026 bestellbar sein wird, gibt es die Möglichkeit des Pre-Bookings von 15.07. bis September. Zwei auf 100 Stück limitierte Pre-Booking Modelle – Trend 1st und Life 1st+, sind ab sofort reservierbar. Mit der Vorreservierung (Kunden erhalten einen Voucher) sichern sich die Kunden einen fixen Produktions-Slot. Ab dem 16.07. startet dann der reguläre Vorverkauf der Modelle mit der großen 52 kWh-Batterie.