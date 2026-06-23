ÖAMTC Ganzjahresreifen-Test: Nur einer mit klarer Kaufempfehlung

16 Ganzjahresreifen nahmen der ÖAMTC und seine Partnerclubs unter die Lupe. Nur einer erreicht eine gute Gesamtnote, dafür gleich fünf ein "Nicht genügend." Auch Premium-Modelle können nicht durchwegs überzeugen.

Die Dimension 185/65 R15 gilt als typischen Reifengröße für Kleinwagen, weswegen der ÖAMTC beim aktuellen Ganzjahresreifentest 16 davon genauer untersuchte – mit teils ernüchternden Ergebnissen: Nur ein Modell erreicht eine gute Gesamtnote, zwei verfehlen sie knapp. Insgesamt sieben erreichen ein „befriedigend“, drei ein "genügend" und gleich fünf ein "nicht genügend", wobei auch zwei Premiummarken in den untersten beiden Bewertungsstufen landeten. ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl: „Der Markenname allein ist kein Garant für insgesamt gute Leistungen und Ausgewogenheit. Der Test belegt, dass ein Reifenmodell nicht automatisch in jeder Dimension dieselbe Leistung erbringt."

Natürlich mus gesagt werden, dass Ganzjahresreifen technisch einen großen Spagat leisten müssen: von sommerlichen Asphalttemperaturen um 50 Grad bis zu winterlichen Bedingungen bei -15 Grad, dazu nasse Fahrbahnen rund um den Gefrierpunkt sowie der Anspruch an hohe Laufleistung und geringen Abrieb. „Einige Premiumhersteller bieten in dieser 15-Zoll-Dimension nicht ihre aktuellsten Modelle an“, ergänzt Kerbl, „vermutlich aus Kostengründen. Immerhin sind Kleinwagen ein budget-sensitives Segment. Das ist ein Sicherheitsnachteil für Fahrer dieser Klasse und betrifft tendenziell Fahranfänger, Senioren oder Gelegenheitsfahrer." Bridgestone vertreibt hier beispielsweise den Weather Control A005-Evo, obwohl der bessere Turanza All Season 6 in größeren Dimensionen bereits verfügbar ist. Michelin beschränkt sich auf den CrossClimate 2, während der aktuelle CrossClimate 3 in dieser Größe fehlt.

Die Ergebnisse im Detail

Der Continental AllSeasonContact 2 überzeugt in allen Fahrsicherheitskriterien und erreicht als einziger mit einer Gesamtnote "gut" eine klare Kaufempfehlung – trotz leichter Abstriche bei der Laufleistung. Knapp dahinter: der Pirelli Cinturato All Season SF 3 mit Schwächen auf winterlicher Fahrbahn und der Michelin CrossClimate 2 mit Schwächen auf nasser Fahrbahn, was in der Note „befriedigend“ resultiert. Bei der Umweltbilanz punkten beide deutlich, der Michelin mit der Bestnote im gesamten Test.

Fünf Reifen werden mit „befriedigend“ bewertet: Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 und GT Radial ClimateActive. Alle zeigen auf mindestens einem Untergrund Schwächen bei der Fahrsicherheit. Vredestein, Hankook und Goodyear erzielen bei der Umweltbilanz noch gute Noten. Nokian und GT Radial bleiben auch dort bei „befriedigend“. Kerbl: „Diese Reifen können je nach Fahrprofil eine ordentliche Alternative darstellen – sofern die eigenen Fahrbedingungen mit den jeweiligen Stärken übereinstimmen."

Keine Kaufempfehlung erhalten die verbleibenden acht Modelle. Nexen N'Blue 4Season 2, Dunlop All Season 2 und Milever All Season Versat MC545 weisen auf trockener Fahrbahn deutliche Schwächen auf, wobei Nexen und Milever auch unter Winterbedingungen zusätzliche Defizite zeigen. Norauto 4 Seasons 2, Bridgestone Weather Control A005-Evo, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 und Tomason Allseason fallen durch sehr schwache Winterleistungen sowie Mängel in mindestens einer weiteren Disziplin ans Ende des Feldes. Dass mit Bridgestone ein Premiumhersteller ein "nicht genügend" einfährt, verdient besondere Beachtung – das Nachfolgemodell schneidet in anderen Dimensionen bereits deutlich besser ab.

„Wer Ganzjahresreifen in Betracht zieht, wird üblicherweise eher nicht mit Schnee in Kontakt kommen. Wichtiger und über das Jahr hinweg gesehen praxisrelevanter sind hier die Ergebnisse bei trockener und nasser Fahrbahn. Hier kommt es oft im Alltag zu negativen Überraschungen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Sommerreifen.", hält Kerbl abschließend fest.